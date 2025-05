Via vai sospetto e liti continue in casa: una 41enne finisce in carcere a Forte dei Marmi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 41 anni è stata arrestata a Forte dei Marmi per inosservanza delle misure cautelari. L’arresto è avvenuto il 15 maggio a seguito di un’ordinanza del Tribunale di Pisa, dopo che la donna era stata precedentemente arrestata per rapina il 20 dicembre a Pisa.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato effettuato dal Commissariato di P.S. di Forte dei Marmi. La donna, residente nella stessa città, era già nota alle forze dell’ordine per precedenti penali. Dopo l’arresto per rapina in un negozio OVS di Pisa, era stata sottoposta agli arresti domiciliari e successivamente all’obbligo di dimora a Forte dei Marmi.

Inosservanza delle prescrizioni

Le indagini sono state avviate a seguito delle lamentele dei vicini di casa per il continuo via vai di persone e le liti frequenti. Gli investigatori hanno scoperto che la donna violava le prescrizioni del giudice, frequentando altri pregiudicati e non rispettando gli orari di permanenza. Inoltre, non si presentava ai centri medici di recupero, nonostante avesse dichiarato necessità di recarvisi.

Decisione del tribunale

Il tribunale di Pisa, valutata la segnalazione della Polizia, ha deciso di sostituire l’obbligo di dimora con la custodia in carcere, ritenendo le violazioni gravi e reiterate.

Fonte foto: IPA