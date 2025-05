Vinti 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci a Capoterra, il biglietto è costato 20 euro

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Vince 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci costatone 20. È successo a Capoterra, Cagliari, dove un giocatore ha comprato il biglietto fortunato nella località La Maddalena Spiaggia e si è portato a casa la vincita massima per i ticket della serie “Maxi Miliardario New”. L’identità dell’uomo o della donna non è stata, ovviamente, svelata.

Gratta e Vinci da record a Capoterra

Gran colpo di fortuna a Capoterra, nella Città metropolitana di Cagliari. Qui un giocatore ha comprato un Gratta e Vinci del valore di 20 euro e si è accaparrato una vincita monstre di ben 5 milioni di euro.

È successo in una rivendita nella località La Maddalena Spiaggia: grande curiosità e segretezza per il fortunato o la fortunata che potrà godersi ora un bottino da capogiro. È comunque opportuno sottolineare come tutte le vincite superiori a 500 euro siano soggette a una trattenuta fiscale del 20% che viene applicata solo sulla parte dell’importo che eccede i 500 euro.

Fonte foto: IPA Il biglietto fortunato è stato acquistato nella località La Maddalena Spiaggia

“Maxi Miliardario New”: come si gioca e come si vincono 5 milioni di euro

Non poteva vincere più dei 5 milioni che incasserà, la persona che ha acquistato il tagliando della serie “Maxi Miliardario New“. Questo concorso infatti prevede una vasta gamma di premi: si va dai 20 euro ai 40, quindi 50, 100, 200, 500, 1.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, fino ad arrivare a 2 milioni e, infine, proprio a quei 5 milioni che arriveranno quindi in Sardegna.

Per giocare, si devono scoprire i sei “Numeri vincenti” e i venticinque presenti nell’area “I tuoi numeri“. Se si trova uno o più dei “Numeri vincenti” tra “I tuoi numeri”, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Ci sono poi i quattro “Maxi bonus“, etichettati come “X2”, “X5”, “X10” e “X20”. Se uno dei numeri che si scoprono sotto questa area corrisponde a uno dei numeri nell’area “I tuoi numeri”, allora si vince un premio moltiplicato per 2, 5, 10 o addirittura 20 volte il premio associato a quel numero.

Ma non è tutto. Oltre all’abbinamento dei numeri, il “Maxi Miliardario New” include simboli speciali che possono far vincere istantaneamente. Tra questi, c’è il simbolo “Cilindro” che garantisce una vincita immediata di 1.000 euro. Altri simboli possono assegnare vincite istantanee di 100, 200 o 500 euro, o persino l’importo totale di tutti i premi indicati nell’area di gioco. La probabilità di vincere un premio di importo superiore al costo del biglietto (quindi più di 20 euro) è di circa 1 biglietto ogni 7,15.

Come riscuotere le vincite e i precedenti

Dopo la gioia di aver pescato il Gratta e Vinci fortunato, la persona che ha vinto questi 5 milioni dovrà ora passare all’incasso. Le modalità di riscossione dei premi variano a seconda dell’importo vinto. Se è inferiore a 500 euro allora si può riscuotere la vincita immediatamente presentando il biglietto vincente presso qualsiasi punto vendita autorizzato.

Per i premi da 501 a 10.000 euro, la riscossione avviene presso qualsiasi punto vendita autorizzato, ma tramite una procedura di prenotazione. Il pagamento verrà effettuato in un secondo momento tramite assegno circolare, bonifico bancario o bonifico postale. Infine, per i premi superiori a 10.000 euro, serve presentare il biglietto vincente presso una filiale di Banca Intesa Sanpaolo o direttamente all’Ufficio Premi Lotterie Nazionali a Roma. Anche in questo caso la somma verrà somministrata attraverso assegno circolare, bonifico bancario o bonifico postale.

Momento di gioia dunque per la Sardegna, ma di certo non il primo. Nel marzo 2025 infatti un giocatore aveva vinto 2 milioni di euro con un biglietto da 10 euro ‘Nuovo 50X’ del Gratta e Vinci acquistato in un bar a Decimomannu, sempre Cagliari. Ma, come segnala l’agenzia Agimeg, vincite di questo tipo nelle isole non sono una novità. Poco più di un mese fa, anche un altro giocatore, stavolta a Messina, era riuscito a intascare il premio massimo da 5 milioni.