Vincita di 2 milioni al Gratta e Vinci a Riccione, il racconto dal Tabacchi fortunato: "Donna era incredula"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Vincita da capogiro a Riccione, dove in una tabaccheria una donna di circa 70 anni ha vinto 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci. Stando al racconto dei gestori, l’anziana “era incredula”. La donna avrebbe anche chiesto ai titolari di finire di grattare il biglietto per lei, per avere conferma dell’effettiva vittoria milionaria.

Gratta e Vinci, vinti 2 milioni di euro a Riccione

Martedì 1 aprile, presso la tabaccheria Gabri di Riccione, una donna di circa 70 anni ha vinto 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci.

La donna, una pensionata, si è recata presso il tabacchi di viale Diaz e, con l’intenzione di tentare la fortuna, ha acquistato alcuni biglietti da 10 euro.

Fonte foto: IPA

Con un Gratta e Vinci da 10 euro, una donna ha vinto 2 milioni

Erano circa le 18.30 e la 70enne ha iniziato a grattare i suoi Gratta e Vinci all’interno della ricevitoria. Dopo aver grattato i primi due, al terzo biglietto si sarebbe bloccata di colpo.

“Si è fermata e ha fatto continuare a me”, ha raccontato il titolare.

Il racconto della vincita: “Non ci credeva”

Secondo quanto si apprende dalla testimonianza dei gestori del tabacchi Gabri di Riccione, dove la donna che ha acquistato il biglietto che le ha donato 2 milioni di euro, la 70enne sarebbe una giocatrice occasionale.

“Di certo non è una giocatrice incallita”, hanno riportato i titolari della tabaccheria, per la quale si tratta della prima vincita di questa portata. “Qui da noi capitava non più di un paio di volte al mese. Non so se va a giocare anche altrove”.

I gestori hanno anche aggiunto che la donna era incredula della vittoria. “Non ci credeva. Ci ha passato la monetina per finire di grattare”.

La vincitrice avrebbe infatti chiesto ai titolari di grattare il biglietto e di verificare l’effettiva vincita.

“Era frastornata”

Com’è ovvio, non è nota l’identità della donna di Riccione che ha grattato il Gratta e Vinci fortunato. È però noto che il biglietto grattato era un 50X da 10 euro.

I gestori della tabaccheria hanno oltre raccontato che, una volta confermata l’effettiva vittoria, la signora è apparsa visibilmente frastornata.

Dopo di che, sarebbe andata via in silenzio, senza esultare.