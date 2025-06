Violenza sessuale e atti osceni ad Avellino, orrore a una fermata dell'autobus e in un autogrill

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e due deferimenti il bilancio delle recenti operazioni della Polizia di Stato di Avellino, volte a contrastare comportamenti illeciti nei pressi dell’Autostazione Air di via Fariello. Gli agenti della Squadra Volanti hanno intensificato i controlli sul territorio, portando a termine importanti interventi.

Intervento tempestivo della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella serata del 5 giugno, un cittadino extracomunitario di 21 anni è stato arrestato per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato sorpreso mentre molestava una quattordicenne in attesa dell’autobus. La ragazza ha riferito agli agenti di essere stata palpeggiata nelle zone intime e di aver assistito a gesti osceni da parte dell’uomo. L’intervento immediato dei poliziotti ha permesso di fermare l’aggressore, che ha opposto resistenza prima di essere condotto in Questura.

Procedimenti giudiziari in corso

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica è stato informato delle attività, disponendo la traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Avellino. Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare della custodia in carcere.

Un altro caso di atti osceni

La mattina del 6 giugno, gli agenti della Squadra Volanti hanno deferito in stato di libertà un cinquantaduenne italiano residente nella provincia di Avellino. L’uomo è stato sorpreso a compiere atti osceni aggravati all’interno dell’autostazione, masturbandosi nelle vicinanze di due ragazze, di cui una minorenne, e rivolgendo loro apprezzamenti volgari. Nei suoi confronti, il Questore della Provincia ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Avellino per 4 anni.

Situazione legale ancora in evoluzione

Le contestazioni mosse nei confronti delle persone coinvolte sono attualmente provvisorie. La colpevolezza sarà accertata solo al termine del giudizio definitivo, come previsto dalla legge.

