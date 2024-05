Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Tra le auto in uscita nel secondo semestre del 2024 c'è anche la Mercedes CLE Cabrio

Porsche Macan, Lancia Ypsilon, Alfa Romeo Milano, Renault Captur e la lista potrebbe andare avanti ancora a lungo, se lo volessimo. Nella prima metà dell’anno tanti interessanti modelli sono stati presentati al pubblico. Tuttavia, l’industria delle quattro ruote non dorme mai ed ecco allora che le auto in uscita nel secondo semestre del 2024 terranno il passo. A differenza del passato, la sete di novità degli appassionati e della critica è esponenzialmente aumentata.

Con il proliferare di marchi provenienti da ogni dove, la corsa alle prime posizioni di vendita è quantomai serrata. Mentre Dacia festeggia la leadership della sua Sandero ad aprile 2024 nel Vecchio Continente, l’assenza della Tesla Model Y conferma le difficoltà nel mantenere un ruolo di rilievo. Non c’è mai un buon momento per adagiarsi sugli allori, altrimenti delle energiche rivali sono pronte a soffiarti il posto sotto il naso. Andiamo a scoprire tutte le vetture date in arrivo da luglio a dicembre.

Indice Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Luglio

In piena estate, Fiat svelerà la nuova generazione della Panda, che passerà al powertrain elettrico. La première mondiale si terrà il giorno 11 del mese, a Kragujevac, in Serbia. La preferenza riscossa dallo stabilimento dell’Est Europa ha suscitato parecchie polemiche tra i lavoratori di Pomigliano d’Arco, delusi dal sentirsi ignorati. La vettura nascerà sulla stessa base della Citroën ë-C3, svelata verso la fine del 2023, e, pertanto, avrà dei prezzi simili.

La MINI Aceman (svelata al Salone dell’Auto di Pechino) punta a entrare nelle grazie degli appassionati attraverso uno stile unico e all’avanguardia, fedele al DNA del brand britannico e, al tempo stesso, proiettato al domani. In cerca di performance spinte? Due i nomi da appuntarsi: l’Aston Martin Vantage, sottoposta a restyling, e l’erede della mitica Honda S2000. Largo poi alla Ford Puma e alla Hyundai Ioniq 5, serie molto apprezzata.

Agosto

Un pot-pourri di generi animerà agosto. Tra SUV elettrici, sportive classiche e berline di lusso, il menù sarà adatto a una platea eterogenea. Le alte prestazioni e il look accattivante costituiscono i pilastri del SUV Cupra Tavascan. La giovane azienda spagnola ha avuto il merito di entrare presto nelle grazie di un’ampia community e cercherà di consolidarsi con un veicolo affine ai trend contemporanei. Si profila un mese intenso in BMW, la cui gamma accoglierà le rinnovate Serie 1, X3 e iX3.

Piacere al volante en-plein air ne assicureranno la Mercedes-AMG CLE Cabrio, variante decappottabile della CLE, e la Mazda MX-5. La roadster del Sol Levante mira a confermare lo status leggendario e, contestualmente, di innovare. Scaldano i motori la berlina elettrica Toyota bZ3, sofisticata nei contenuti, e la Peugeot 5008, che fa degli ampi spazi interni una cifra stilistica.

Settembre

L’invasione di massa degli esemplari a ruote alte avverrà anche a settembre. Innanzitutto, debutterà la next gen della Opel Crossland, in duplica versione: al 100% elettrica e mild hybrid. I portavoce del Blitz hanno annunciato l’intenzione di avere soltanto BEV in listino entro il 2025. In questo caso, oltre alla full electric, ci sarà pure la declinazione mild hybrid, ça va sans dire più accessibile.

Attesa al varco l’ammiraglia ibrida Cupra Terramar, nonché la Hyundai Casper a zero emissioni. “Pizzicata” dai fotografi nei test su strada, la piccola coreana andrà a sfidare la Dacia Spring, sottoposta ad aggiornamento. Le concessionarie daranno il benvenuto alla rivista Volkswagen Golf VIII.

Ottobre

L’autunno vedrà BMW ancora sugli scudi, avendo in serbo i restyling della M3 e della M3 Touring. È plausibile l’introduzione di tecnologie inedite e di un incremento di potenza per le unità benzina e ibride. In casa Mercedes, i tecnici AMG operano sulla personale interpretazione dell’odierna Classe E. In aggiunta all’abitacolo, mix di lusso e strumenti avanzati, è prevedibile un’importante iniezione di cavalli al powertrain plug-in hybrid.

E le elettriche? Range Rover pare sul punto di raddoppiare gli sforzi, tramite la presentazione della variante a batteria della Evoque. Il SUV di matrice britannica fa leva su un aspetto riconoscibile e sofisticato da rappresentare una vettura iconica. Le dimensioni compatte e la maneggevolezza la rendono ideale nella circolazione urbana, senza scendere a compromessi in stile ed esclusività.

Compirà il salto alla generazione successiva l’Audi Q5, un SUV versatile adatto alle necessità di chi vuole un mezzo spazioso, comodo e le lussuoso da utilizzare sia al lavoro sia nel ménage familiare. Disporrà di una suite tecnologica completa e di un impatto ambientale ridotto con il sistema plug-in hybrid.

Novembre

Sulla falsariga della 5 E-Tech Electric, Renault rispolvererà il nome della 4, basata sulla piattaforma CMF-B impiegata dalle sorelle Captur e Clio. Sviluppata nell’impianto ElectriCity nella Francia settentrionale, si vocifera che erediterà dettagli estetici e motori del prototipo 4EVER Trophy. Ne condividerà meccanica e cuore pulsante la Nissan Micra, frutto sempre dell’Alliance.

Entrambe rientrano nella categoria delle full electric, alla pari dell’Audi A6 e-tron, anche in versione Avant e della Kia EV3, piccolo crossover accessibile nel costo. E promette rispetto nei confronti del Pianeta la Alpine A290, prima BEV targata Alpine, fedele al DNA originale della compagnia, specializzata nelle prestazioni e nel divertimento alla guida. Nemmeno gli esterni risulteranno dozzinali, privi di mordenti: il carattere delle produzioni del marchio verrà confermato. Un propulsore ibrido muoverà, invece, la BMW M5 da oltre 700 CV.

Dicembre

Meno scoppiettante, il mese di dicembre avrà comunque degli interessi colpi in canna. In primo luogo, il 17 partiranno le consegne dell’Alfa Romeo 33 Stradale, la sfarzosa supercar del Biscione, realizzata in appena 33 esemplari, termici ed elettrici sommati. La costituzione di Stellantis ha rilanciato le velleità di Arese, sotto la vigile supervisione dell’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Il bolide apre il nuovo corso delle Fuoriserie, destinato a offrire una pletora di meraviglie in futuro.

Tengono banco le indiscrezioni circa i lanci della Jeep Recon e della Mercedes EQG, ambedue full electric. L’ambito di appartenenza della Nissan Leaf, della Ford Capri (nome da confermare) e della Suzuki EVX, capostipite delle BEV della realtà nipponica. Inoltre, l’auspicio è di dare il benvenuto alla nuova Citroën C3 Aircross e all’erede della Lamborghini Huracan, un bolide di rara bellezza ed esuberanza su strada. A completamento del quadro, una coppia di coreane: il SUV Hyundai Ioniq 7 e la berlina Kia EV4.