Fonte: 123RF La top 10 delle auto più vendute in Italia a maggio 2024

Maggio 2024 si chiude con un segno negativo del 6,6% per l’automotive rispetto a dodici mesi prima, utile anche per tirare le somme delle auto più vendute in Italia. Il cumulato (dati ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) evidenzia comunque una crescita del 3,4% in confronto allo stesso periodo del 2023 e una flessione del 20,4% in rapporto al pre-pandemia. L’attesa per i nuovi incentivi ha avuto un impatto significativo sul mercato, penalizzando in particolare le auto elettriche. Ne rappresenta la conferma la reazione entusiasta all’apertura degli ecobonus per le BEV, esauriti in solo poche ore. In attesa dello sblocco, le vetture a batteria avevano registrato un -18,9%, con una quota del 3,6%. Le plug-in hybrid (PHEV) hanno fatto peggio, colpite da un -32,7% e aventi una share del 3,2%. In tal caso, però, nemmeno gli aiuti riconosciuti dal Governo hanno avuto gli effetti sperati.

Infatti, mentre le full electric facevano il botto, appena 20 dei 140 milioni venivano utilizzati per le PHEV. Tra le alimentazione maggiormente in grado di reggere i ritmi spiccano le mild e full hybrid (+7,7% e 40% di quota) e le auto a benzina (+4,4%, 32,1%). Invece, le diesel proseguono inesorabili la loro discesa, del 30,8% nel quinto mese dell’anno e del 21,3% da gennaio a maggio. Le opzioni a gasolio conservano un ottimo 14,4% di share, tuttavia la loro fine appare vicina.

I modelli campioni nelle vendite

Veniamo, però, ora alla classifica delle dieci auto più vendute a maggio 2024. In decima posizione troviamo la Toyota Yaris (2.790 unità), di poco sotto alla MG ZS (2.851 u.). L’esemplare proveniente dalla terra del Sol Levante continua a registrare ottimi numeri, in virtù della sua conclamata affidabilità e maneggevolezza, doti ideali in uno scenario urbano. Disponibile con motori benzina ibridi efficienti, è spazioso all’interno per le sue dimensioni e offre un discreto bagagliaio. Sul conto di Morris Garage siamo in presenza di una delle realtà in più rapida crescita. Assorbita dalla SAIC Motor Corporation Limited nel 2005, vanta una generosa gamma, presente in ogni segmento. Per quanto riguarda la ZS essa consiste in un SUV compatto elegante e sportivo, dall’invitante rapporto qualità-prezzo.

Chiude ottava la Dacia Sandero (3.098 u.), l’auto più venduta in Europa ad aprile, adatta sia alle famiglie sia a chi ha bisogno di un mezzo da lavoro. Un gradino sopra si colloca la Renault Clio (3.195 u.). Elegante e moderna, l’utilitaria assicura una guida piacevole, complice la vasta gamma di tecnologie. È sesta la Volkswagen T-Roc (3.227 u.), uno Sport Utility small-size affidabile su qualsiasi terreno. Fa ancora meglio la Toyota Yaris Cross (3.329 u.), un SUV-crossover poco ingombrante basato sulla Yaris, che alla versione canonica aggiunge centimetri a bordo e versatilità.

Zona podio

In odor di podio, la Jeep Avenger (3.756 u.) prosegue la propria cavalcata trionfale, come proposta a ruote alte concepita per essere, anzitutto, elettrica. L’eleganza e la raffinatezza della Lancia Ypsilon (3.824 u.) le vale la terza piazza, dietro la Citroën C3 (4.197 u.), city car eclettica e confortevole. E chi sarà mai, secondo voi, l’auto più venduta a maggio 2024? La Fiat Panda (8.806 u.), ma che domande! Il mito tricolore spadroneggia: pratico e conveniente, è adatto alle esigenze quotidiane. Chissà se la versione EV ne bisserà i risultati.