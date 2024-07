Auto usate di Autohero, un controllo metodico garantisce la massima qualità

Fonte: Autohero Autohero è lo shop online leader in Europa per le auto usate

La mia visita presso lo stabilimento di Autohero a Oriolo, in provincia di Pavia, è stata l’occasione per scoprire e conoscere questa realtà giovane e dinamica.

Autohero, shop online leader in Europa per le auto usate, è un marchio del gruppo tedesco AUTO1 e permette ai suoi clienti di acquistare auto usate in modo comodo, sicuro e personalizzato. L’azienda vende solamente veicoli di proprietà Autohero che rispondano a determinati e altissimi standard di qualità.

Accompagnato nello stabilimento di Oriolo da Mohamad Diab (Director Production & Logistic) e Donald Shehu (Director Retail), ho potuto vedere da vicino il controllo metodico cui sono sottoposti tutti i veicoli: il centro di Oriolo a pieno regime è in grado di ricondizionare 23.800 auto all’anno.

Il ricondizionamento: una seconda vita alle auto

Nello stabilimento ci sono circa 150 dipendenti e ognuno di loro è l’ ingranaggio di un perfetto meccanismo che ha nella pulizia e nell’ispezione della vettura il primo step verso il ricondizionamento totale dell’auto.

Si passa poi alla fase del tagliando per ogni mezzo: in questa area (dove spiccano ordine e pulizia) ci sono una quindicina di ponti sollevatori su cui vengono issate le auto che sono controllate sia nella parte meccanica che in quella elettronica da meccanici professionisti.

Altro fondamentale controllo è quello della carrozzeria. In questa settore dello stabilimento c’è una zona di verifica minuziosa per eventuali danni o imperfezioni della scocca e i forni per la successiva verniciatura.. ne ho contati almeno una ventina! Infatti mi spiegano che questa carrozzeria è la seconda per grandezza in Italia.

Anche l’attenzione alla sostenibilità è importante con l’uso di vernici a basso impatto ambientale mentre gli pneumatici nuovi sono già associati ad ogni singola vettura, si evitano così inutili sprechi.

Come una catena di montaggio

Il controllo è maniacale, ogni addetto è attento al proprio specifico ruolo. In particolare sono rimasto impressionato nell’osservare il lavoro di una ex sarta che oggi, dopo un periodo di formazione, è impegnata nel ripristino dei sedili in tessuto o in pelle danneggiati da eventuali buchi di sigaretta o altro.

Tutti lavori che richiedono un’alta specializzazione e manualità: per questo motivo Autohero Italia ha deciso di intraprendere anche la strada di un’Academy interna per la formazione di nuove figure professionali da inserire in azienda rivolgendosi in particolare ai giovani del territorio.

Il nostro viaggio all’interno dell’enorme stabilimento prosegue insieme a quello del veicolo come una vera e propria catena di montaggio. Una ‘App’ ad uso interno consente a tutti gli attori di questo processo di comunicare tra loro senza interruzioni, così da identificare e implementare le soluzioni migliori in modo rapido ed efficiente.

La vetrina online

Prima della pulizia finale, viene effettuato un test drive per assicurarsi che tutti gli aspetti siano stati attentamente esaminati e infine il ‘photobooth’, con tre veri e propri set fotografici dedicati a questa operazione. Al mio arrivo una splendida Mercedes Classe A è sotto i riflettori delle telecamere, pronta per il successivo caricamento delle foto sulla vetrina online del sito dove è possibile effettuare un tour virtuale a 360 gradi per vedere ogni dettaglio del mezzo. Anche le più piccole imperfezioni vengono mostrate in una galleria dedicata, per fornire una panoramica completa e trasparente dell’auto che si desidera acquistare.

Il processo di acquisto

Una volta scelta l’automobile nel negozio online da parte del cliente, il processo di acquisto è molto semplice e la garanzia di 12 mesi è inclusa nel prezzo. La consegna avviene in tutta Italia anche (dove possibile) presso il proprio domicilio attraverso l’inconfondibile furgone trasparente di Autohero.

Tra le varie opzioni di pagamento c’è anche quello tramite bonifico bancario istantaneo alla consegna ed esiste anche la possibilità di permuta: una rapida valutazione della tua vecchia auto online e si paga la differenza di prezzo con la nuova auto.

Tutto è molto semplice e sicuro, con Autohero bastano pochi clic per mettersi al volante della tua prossima vettura.