Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ferrari Ferrari Amalfi Spider: piacere di guida a cielo aperto

A Maranello hanno un modo personale di fermare il tempo, di sospendere il respiro del mondo dell’auto per riscrivere, ancora una volta, le regole del desiderio. Oggi, quel momento porta il nome di Ferrari Amalfi Spider, una creatura che non si limita a completare la gamma del Cavallino, ma sublima il concetto stesso di “Dolce Vita” in chiave contemporanea. Già al primo sguardo, sotto la luce radente che esalta il nuovo ed esclusivo colore Rosso Tramonto — una tonalità che cattura l’energia dell’ultimo raggio di sole sulla Costiera — si comprende immediatamente che non siamo di fronte a un’auto qualsiasi, ma a una sportiva en plein air che vuole andare dritta al cuore, dove risiedono le emozioni più viscerali e coinvolgenti. E con 640 CV e il suono del V8, il tutto è ancora più facile.

Giù il tetto e inizia la magia

Il team del Ferrari Design Studio, guidato da Flavio Manzoni, ha compiuto un piccolo miracolo nella ricerca dell’equilibrio perfetto. La silhouette della Amalfi Spider è fluida e scultorea, preservando la purezza formale della versione chiusa grazie a un soft top in tessuto che scompare in soli 13,5 secondi, anche in movimento fino a 60 km/h. Questa scelta non è solo un omaggio alla tradizione, ma una soluzione tecnica d’avanguardia: il tetto ripiegato occupa appena 220 mm di spessore, permettendo di mantenere un bagagliaio da 255 litri (172 a tetto aperto), ai vertici della categoria per una spider di questa classe.

Sotto il lungo cofano scolpito batte l’ultima evoluzione del pluripremiato V8 biturbo da 3.855 cm³, ora capace di erogare ben 640 CV. Gli ingegneri hanno lavorato di fino, portando il regime massimo dei turbo a 171.000 giri/min e introducendo nuovi assi a camme alleggeriti per una reattività dell’acceleratore che rasenta l’istantaneo. La colonna sonora è garantita da un nuovo layout del silenziatore che rispetta le normative senza sacrificare il timbro inconfondibile di Maranello, con collettori di uguale lunghezza che orchestrano una sequenza di scoppio perfetta.

Dentro, tecnologia e lusso

Tuttavia, è proprio dentro all’abitacolo che la Amalfi Spider rivela la sua doppia anima: lussuosa e tecnologica. L’impostazione a doppio cockpit avvolge pilota e passeggero in due cellule distinte, con un ritorno tattile di sicuro gradimento: il nuovo volante vede infatti il ripristino dei tasti fisici e dell’ pulsante di accensione in alluminio, la cui assenza aveva reso infelici gli ultimi ferraristi.

Poi, passando alla tecnologia, essa è ovunque, con un quadro strumenti digitale da 15,6” e un display passeggero da 8,8” che permette al “copilota” di monitorare forze G e regimi. La configurazione 2+ aggiunge quella versatilità quotidiana che permette di viaggiare con i propri bambini o estendere il carico, mentre un geniale wind deflector integrato nello schienale posteriore, azionabile con un tasto, crea una bolla di comfort eliminando le turbolenze anche alle alte velocità.

Componenti da F1

La dinamica di guida è governata da cervelli elettronici finissimi: il sistema brake-by-wire assicura una modulabilità del pedale senza precedenti, lavorando in sinergia con l’ABS Evo e il Side Slip Control 6.1 per garantire stabilità millimetrica su ogni tipo di asfalto. Anche l’aerodinamica è “viva”, con un’ala mobile posteriore a tre configurazioni che si adatta istantaneamente allo stile di guida del pilota, garantendo fino a 110 kg di carico extra in modalità High Downforce.

Come si capisce bene, la Ferrari Amalfi Spider non è solo una macchina straordinariamente veloce e tecnologicamente superba, ma è il nuovo riferimento dello stile di vita sportivo del Cavallino Rampante. È una vettura concepita per chi vuole sentire il contatto diretto con la strada e il profumo del mare, senza rinunciare a quel comfort e a quell’eleganza che solo Maranello sa trasformare in leggenda.