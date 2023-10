Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari A pochi giorni dalle Finali Mondiali del Trofeo monomarca, Ferrari presenta la nuova belva da pista, la 296 Challenge

A pochi giorni dalle Finali Mondiali del Trofeo monomarca, che si svolgeranno dal 24 al 30 ottobre all’Autodromo internazionale del Mugello, Ferrari svela la nuova auto destinata alle piste delle serie Europe e North America, la 296 Challenge.

Rivoluzionaria e innovativa, la nuova belva che calcherà le scene del Trofeo monomarca più famoso del mondo riscrive i parametri della Ferrari Challenge offrendo ai piloti un’auto da competizione che richiama da vicino le soluzioni estreme testate sulla 296 GT3, che ha debuttato a gennaio alla 24 Ore di Daytona.

Ferrari 296 Challenge: un nuovo standard in pista

La nuova Ferrari 296 Challenge debutterà a partire dalle serie Europe e North America del Trofeo monomarca Ferrari. La Casa di Maranello ha deciso di presentarla a pochi giorni dalle Finali Mondiali di quest’anno, in programma dal 24 al 30 ottobre, che segnano anche l’atteso ritorno della competizione all’Autodromo internazionale del Mugello.

La 296 Challenge presenta numerose novità rispetto al modello precedente, la Ferrari 488 Challenge Evo che debuttò proprio durante le ultime finali al Mugello. Derivata dalla 296 GTB, la nuova vettura introduce importanti modifiche destinate a ottimizzarne le prestazioni, a partire dal propulsore V6 biturbo da 120°, che con la 296 Challenge fa il suo ingresso ufficiale nel campionato. In grado di erogare 700 Cv con una coppia massima di 740 Nm, il motore (che ha una cilindrata di 2.992 cm3) è privo di componente ibrida – una scelta che ricalca quella già applicata alla sua versione da competizione, la 296 GT3.

Con la nuova creatura da pista del Cavallino Rampante, l’aerodinamica raggiunge valori di carico verticale senza precedenti nella storia del Ferrari Challenge: la 296 Challenge è in grado di generare oltre 870 Kg di carico verticale alla velocità di 250 km/h con l’ala posteriore nella posizione di massima incidenza.

Con la 296 Challenge debutta anche l’innovativa combinazione che vede per la prima volta insieme il sistema di controllo ABS Evo Track (un’applicazione specifica dell’innovativo sistema lanciato sulla 296 GTB) e la tecnologia CCM-R PLUS per i dischi freno. A chiudere l’equipaggiamento di una vettura che riscrive gli standard prestazionali anche in termini di frenata e guidabilità, i nuovi pneumatici Pirelli da 19’’ sviluppati ad hoc per questo modello.

Ferrari Challenge, tutte le vetture del Trofeo monomarca

Il Ferrari Challenge è probabilmente il campionato monomarca più famoso del mondo: istituito nel 1993, ha visto fino ad oggi la partecipazione di oltre mille piloti, professionisti e non. Il trofeo monomarca Ferrari si divide in due competizioni principali: il Trofeo Pirelli, dedicato ai piloti professionisti, e la Coppa Shell, destinata a quei clienti molto speciali che non si accontentano di guidare le loro Ferrari su strada e vogliono provare l’ebrezza della gara su pista.

Oltre alle due serie continentali, Europe e North America, il Ferrari Challenge ospita anche una serie nazionale inglese, che ha debuttato nel 2019, e una serie nazionale giapponese istituita quest’anno.

In trent’anni di competizioni sulle piste più belle del mondo, dall’Autodromo di Monza al Daytona International Speedway, il Trofeo Ferrari è stato il palcoscenico elettivo per otto storiche vetture della Casa di Maranello: le leggendarie 348 Challenge e F355 Challenge tra il 1993 e il 2000, la 360 Challenge tra il 2000 e 2006, la F430 Challenge fino al 2011. L’evoluzione Ferrari ha poi preso le sembianze della 458 Challenge (2011-2013) e della sua versione EVO (2014-2016), per arrivare a portare sui circuiti di tutto il mondo la 488 Challenge e, nel 2020, la 488 Challenge EVO, versione da pista della GT3. La nuova 296 Challenge è la nona vettura a prendere parte al Trofeo monomarca Ferrari, l’ultimo capitolo di una storia che dura da trent’anni e che non smette di emozionare.