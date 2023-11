Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Il piccolo quadriciclo elettrico di Fiat stupisce EICMA 2023

Qualcuno potrebbe restare sorpreso nello scoprire che, tra le tante moto e i motocicli presenti, a EICMA 2023 anche Fiat ha guadagnato con merito il proprio spazio. Strano, ma lo storico costruttore d’auto torinese ha lanciato sul mercato da pochissimi mesi un’affascinante quadriciclo elettrico che si candida a diventare una delle soluzioni più intelligenti per la mobilità urbana e non soltanto, perché la Topolino vuole conquistare il pubblico con la sua versatilità e il suo stile.

In effetti, la piccola vettura di Fiat ha una silhouette molto personale e sembra attingere a piene mani da quel mondo dorato che è la “Dolce Vita” italiana. Alla kermesse milanese, il gioiellino del Gruppo Stellantis si pone sotto ai riflettori nelle sue due varianti di carrozzeria disponibili: una chiusa (con gli sportelli) e una aperta (da vera spiaggina).

Fiat protagonista di EICMA

Per trovare lo stand di Fiat bisogna recarsi al numero B58, padiglione 18, dove viene riprodotto un delizioso scorcio cittadino. Infatti, gli organizzatori hanno deciso di portare dentro a EICMA via Lincoln a Milano, compresi i lampioni e delle vere panchine, oltre alla pavimentazione fac-simile impeccabile di quella reale. Le piccole Topolino presentate la scorsa estate poggiano le ruote sull’asfalto, per sottolineare il forte legame con la strada e con le vie urbane, l’habitat ideale di questo compatto veicolo che vuole sgusciare con agilità tra le vie più strette, grazie al suo eccellente raggio di sterzata.

Dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia: “FIAT resta fedele alla propria missione di sviluppo della mobilità sostenibile per le città, rendendo la guida elettrica facile e accessibile a tutti. Per questo motivo, siamo orgogliosi di partecipare a questa importante manifestazione con la Nuova Fiat Topolino, la soluzione di micro-mobilità accessibile a tutti che consente di andare ovunque grazie alla sua dimensione, alla mobilità 100% elettrica oltre a incarnare perfettamente lo stile della nuova Dolce Vita e la pura bellezza italiana. Inoltre, l’arrivo di Topolino contribuirà a ridurre notevolmente l’inquinamento acustico nelle zone centrali delle nostre città inaugurando un nuovo modo di intendere la mobilità urbana: sostenibile, silenziosa, sicura e senza stress. Che questa sia la strada giusta ce lo conferma il successo dell’iniziativa “Be the First”, che in soli quattro mesi ha raccolto più di 10.000 manifestazioni di interesse all’acquisto della Topolino. Da qualche settimana queste richieste on line si stanno trasformando in ordini nelle concessionarie e sul sito Fiat”.

I punti di forza

Indubbiamente questo quadriciclo vuole stregare con il design retrò, esalato dalle sue forme tondeggianti che ricordano le vecchie glorie di Fiat. Anche il disegno dei cerchi si ispira al passato, idem per l’unica vernice disponibile, il Verde Vita, che fa molto anni Cinquanta. Per il resto, questa piccola macchina (appena 2,53 metri di lunghezza) è un concentrato di modernità. La trazione è ovviamente elettrica e sotto alla carrozzeria si nasconde una batteria da 5,4 kWh che garantisce fino a 75 km di autonomia e una facile procedura di ricarica (anche a casa). La velocità massima è invece di 45 km/h, ma è giusto così perché non si può chiedere di più a un veicolo prettamente cittadino.

A dicembre la Topolino sarà disponibile nelle concessionarie Fiat, mentre al momento si può acquistare in modo semplice e immediato online, con consegna direttamente a casa. Per chi invece la vuole conoscere dal vivo, può farlo a EICMA 2023, insieme a tutto l’appassionante mondo delle due ruote (compresa la nuova Velocifero Race-X, vero pezzo unico e speciale della kermesse).