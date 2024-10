Fonte: Ufficio Stampa Smart Appuntamento al 2025 per il ritorno della Smart ForTwo

Il marchio Smart continua a lavorare per rafforzare la sua gamma. Dopo l’addio alla Smart ForTwo, vera e propria icona del mondo delle quattro ruote negli ultimi anni, il brand ha lavorato per incrementare la sua presenza sul mercato ma il vuoto lasciato dalla piccola city car non è ancora stato colmato. Si tratta, però, solo di una questione di tempo. In futuro, infatti, la ForTwo avrà un’erede che nascerà da una base nuova e proporrà un nuovo nome. La Smart ForTwo 2025, infatti, si chiamerà, semplicemente Smart #2. Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere sul progetto.

La rinascita di un’icona

Pochi mesi fa è stato consegnato l’ultimo esemplare di ForTwo prodotto dalla Casa che ha scelto di non realizzare una nuova generazione. All’orizzonte, però, c’è una nuova ForTwo che si prepara ad occupare il vuoto lasciato dal modello appena uscito di produzione. Il progetto è stato confermato ufficialmente ma senza alcun dettaglio aggiuntivo. In ogni caso, le indiscrezioni sono tantissime, segno che progettisti e dirigenti di Smart, azienda che oggi è una joint venture tra Mercedes-Benz AG e la cinese Geely, stanno valutando con attenzione il da farsi dopo aver completato il lancio del SUV Smart #5.

La “nuova” Smart si chiamerà, molto probabilmente, Smart #2 e conserverà l’iconico abitacolo a due posti e le dimensioni ultra-compatte che hanno caratterizzato tutte le evoluzioni della ForTwo nel corso degli anni (il primo modello risale al lontano 1998). La nuova vettura sarà elettrica al 100%, come tutte le altre Smart, e dovrebbe avere una batteria sufficiente per garantire fino a 300 chilometri di autonomia con una sola carica. Gli altri dettagli tecnici sono ancora tutti da scoprire. Possiamo ipotizzare, ad esempio, la presenza della ricarica rapida, per velocizzare il “rifornimento” durante gli spostamenti in città.

Quando arriverà

La Nuova Smart #2 è ancora in sviluppo ma potrebbe essere svelata nel corso del 2025 (con un debutto commerciale che potrebbe essere posticipato al 2026). Sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere qualche informazione in più sul progetto. La nuova evoluzione della Smart punterà, naturalmente, sulla mobilità urbana e, quindi, potrebbe ritagliarsi uno spazio di primo piano in Italia, nonostante una richiesta di auto elettriche abbastanza contenuta.

Molto dipende dal prezzo. La gamma Smart parte, attualmente, da poco più di 37.000 euro con la Smart #1. L’erede della Smart Two sarà commercializzata, inevitabilmente, con un prezzo molto più basso. La soglia da tenere d’occhio è quella dei 30.000 euro. Per garantire una rapida diffusione del modello, infatti, Smart potrebbe cercare di contenere i costi, restando al di sotto di questa soglia. Il prezzo, anche grazie agli incentivi sulle elettriche, potrebbe diventare progressivamente molto interessante.

La nuova generazione di Smart ForTwo, naturalmente, non sarà un’auto low cost e, come gli altri modelli Smart, strizzerà l’occhio al segmento premium con varianti più accessoriate che andranno a posizionarsi al di sopra della soglia dei 30.000 euro. Per un quadro più preciso in merito al futuro della nuova due posti elettrica sarà sufficiente attendere i prossimi mesi. Il 2025 potrebbe essere l’anno giusto per il ritorno di un’icona della mobilità urbana come la Smart.