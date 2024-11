Ultima opportunità per acquistare la smart EQ fortwo: la piccola elettrica, adatta ad affrontare il traffico urbano in disinvoltura, torna disponibile

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes-Benz smart fortwo elettrica ultima chance, ultima chance per acquistare la piccola elettrica

‘Ancora two? Ma non dovevamo vederci più’. Gioca sull’assonanza il nuovo claim di smart, che dà l’ultima opportunità di acquistare la EQ fortwo. Un’elettrica spiritosa, spigliata e adatta ad affrontare i centri urbani, nel solco della tradizione. La Casa ha saputo creare uno stile unico, rivolgendosi soprattutto a un pubblico giovane, in cerca di un mezzo facile da padroneggiare, interessato, però, anche a distinguersi su strada.

Negli ultimi anni il brand ha ampliato gli orizzonti, attento a cogliere le attuali frontiere di mercato. Dopo aver costruito il suo successo attorno alle compatte, ha virato sui SUV, apprezzate da un’ampia frangia di conducenti, come dimostrano gli eccellenti numeri messi a segno dal segmento nelle concessionarie. Tuttavia, la compagnia non dimentica da dove viene, il suo background.

L’evoluzione non ne intacca l’anima

Quella appena annunciata costituisce un’opportunità da cogliere al volo, una sorta di evento. Nonostante le evoluzioni, la smart fortwo conserva la sua essenza estetica. Con una lunghezza di 269 cm e una larghezza di 166 cm, mantiene inalterate le dimensioni compatte. Il look non hai mai rinunciato ai dettagli iconici del modello fin dal debutto. Tra questi, spicca la famosa cellula Tridion, realizzata in un acciaio alquanto resistente, visibile e a contrasto, così da garantire sicurezza elevata.

A dispetto della struttura compatta, offre un abitacolo spazioso e comodo. In quanto a relax, si colloca nella fascia alta della categoria. Anziché il precedente motore a benzina a tre cilindri, sul retro del veicolo trova posto un motore sincrono a eccitazione separata. Ad alimentarlo, una batteria agli ioni di litio da 17,6 kWh composta da tre moduli, ciascuno con 32 cellule, per un totale di 96.

Con Mercedes-Benz Financial, è ora disponibile un finanziamento per la smart EQ fortwo pulse da 4,6 kW, con anticipo di 1.290 euro, 47 rate mensili di 129 euro, 36 mesi di garanzia e una rata finale di 8.300 euro. L’offerta si applica ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

“Con questa campagna, realizzata in collaborazione con la nostra captive, offriamo una nuova chance per salire a bordo di smart EQ fortwo, attraverso una proposta di finanziamento estremamente vantaggiosa, con prodotti garantiti e certificati dal nostro programma di usato”, ha dichiarato Giuseppe Vario, Responsabile Usato di Mercedes-Benz Italia. “Assicuriamo così un acquisto affidabile e trasparente, con 36 mesi di garanzia, ai fan della nostra inimitabile citycar: quelli che ‘lasciarti non è possibile’…”

Ipotesi next gen

Nei prossimi mesi potrebbero esserci delle ulteriori novità sulla fortwo. Stando ad alcune voci di corridoio, infatti, nel corso del 2025 potrebbe essere presentata la nuova generazione. Il nome papabile sarebbe quello di Smart #2, ma le caratteristiche in termini di dimensioni e abitacolo richiamerebbero l’icona, il cui debutto assoluto risale al lontano 1998.

Proposte in decine di edizioni speciali, la notizia del ritiro dal commercio ha spezzato il cuore agli appassionati. Che non hanno mai accettato l’idea di doverle dire addio, visto il carattere unico e facilmente riconoscibile. Il sistema di alimentazione della next gen pare sarà al 100% elettrico, andando a cavalcare il crescente interesse riscosso dalla transizione ecologica. E la batteria sarebbe sufficiente ad assicurare un’autonomia fino a 300 km.