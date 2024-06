Fonte: iStock Smart Fortwo, occhio alle "truffe": come difendersi.

La Smart Fortwo è uscita di produzione dopo 25 anni di onorata carriera: nonostante ciò, sono tanti gli italiani che rimpiangono un modello così iconico, amato soprattutto per via della sua estrema compattezza e maneggevolezza, due qualità che permettono di parcheggiarla praticamente ovunque.

Finita la produzione ufficiale, sono aumentate in modo considerevole le richieste di Smart Fortwo di seconda mano, diventata una delle auto più richieste nel mercato dell’usato. A fronte di un incremento della domanda, sono aumentati anche i rischi per chi intende acquistarle.

Smart Fortwo di seconda mano: aumenta la richiesta

Carfax, nota piattaforma di informazioni sulla storia delle vetture usate, ha condotto un’indagine per determinare quali sono i maggiori pericoli per chi è intenzionato a comprare una Smart Fortwo usata, e a cosa bisogna prestare attenzione prime di precedere con l’acquisto.

Secondo i dati di Carfax che risalgono a gennaio 2023, le Fortwo attualmente in circolazione in Italia hanno un’età media di 11 anni e hanno percorso mediamente 89.000 chilometri. Per la piattaforma, una delle prime informazioni da controllare quando si vuole acquistare una Smart (ma la regola vale per qualsiasi modello) è quella relativa al numero di proprietari.

L’indagine rivela che solamente il 15% delle Fortwo italiane può vantare un unico proprietario, mentre per il 54% dei modelli circolanti i proprietari precedenti sono stati tra i due e i quattro, e per il 29% addirittura cinque o più. Gli esemplari per i quali non c’è stato nessun passaggio di proprietà sono davvero pochi e questo è un elemento che potrebbe incidere sui fattori di rischio al momento dell’acquisto.

Stando all’analisi di Carfax, il 40% delle Smart Fortwo in Italia presenta almeno un fattore di rischio, quando la media per le altre auto circolanti nel nostro Paese non supera il 26%. Il problema più diffuso tra le mitiche compatte è quello di aver avuto un incidente stradale o un danno di vario tipo: elemento comune al 29% dei modelli circolanti: qualora l’auto non fosse stata riparata in maniera adeguata, potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza, sia delle persone a bordo che di tutti gli utente della strada.

Il 9% delle Smart Fortwo che si trovano sulle strade italiane, inoltre, è di provenienza estera, mentre il 5% risulta “schilometrato”, ciò significa che presenta un contachilometri alterato per far apparire minore il numero totale di chilometri percorsi dal veicolo: altro fattore da tenere in considerazione quando si intende acquistare un’auto usata.

Sul mercato delle vetture di seconda mano, l’età può fare una grande differenza, sulla qualità e automaticamente anche sul prezzo e a tal proposito Carfax rivela che nelle Smart Fortwo più recenti, non più vecchie di 5 anni, solo l’11% presenta un fattore di rischio: in pratica circa una su dieci, una media buona per un’auto così richiesta.

Cosa controllare prima di acquistare un’auto usata

Per Marco Arban, direttore del Business Development in Europa di Carfax in Europa, le Smart Fortwo usate presentano un fattore di rischio superiore rispetto alla media di altre vetture in Italia:

“Dai dati in nostro possesso emerge come questa city car presenti un numero maggiore di rischi rispetto alla media delle auto circolanti nel nostro Paese – le parole di Arban riportate da ‘Repubblica’ – tra cui incidenti o danni pregressi”.

I numeri sono utili ad avere un quadro preciso della situazione, aiutando i potenziali acquirenti a orientarsi al momento dell’acquisto. Se è vero che statisticamente le Fortwo risultano più inclini a presentare dei fattori di rischio, è altrettanto vero che prima di comprarle, gli acquirenti possono fare tutte le verifiche del caso.

Sul portale Carfax, per esempio, inserendo il numero di targa dell’auto desiderata, si ha accesso a un ampio report relativo alla storia del veicolo come il numero di proprietari precedenti ed eventuali coinvolgimenti in incidenti stradali. Si può sapere, inoltre, se il contachilometri è stato alterato, se l’auto proviene dall’estero e se ha subito dei danni.