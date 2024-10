Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: RM Sotheby's RM Sotheby's metterà all'asta il 26 ottobre una collezione straordinaria di auto d'epoca recuperate dalla discarica

Spesso le auto d’epoca riservano sorprese, ma poche storie emanano fascino tanto quanto la Rudi Klein Collection, un’impressionante raccolta di veicoli prossima a essere messa all’asta da RM Sotheby’s. Un’apparente discarica di vetture abbandonate cela, infatti, un tesoro nascosto, ricco di opere rare e leggendarie. Situata in un angolo remoto di Los Angeles, la collezione è rimasta intatta per decenni, fino a oggi.

Chi era Rudi Klein

Rudi Klein, un immigrato europeo sbarcato oltreoceano negli anni Cinquanta, mosse i suoi passi nelle vesti di rottamatore di veicoli provenienti dal Vecchio Continente. Specializzandosi in pezzi di ricambio, riuscì presto a costruire una solidità attività. Tuttavia, non si fermò alla semplice rivendita di componenti: man mano, grazie al successo ottenuto, riuscì ad accumulare modelli interi, affascinato dalla relativa storia e dal valore intrinseco. Invece di mettere sul mercato gli esemplari di maggior pregio, li collezionava, così da formare una delle raccolte più incredibili al mondo. Alla sua scomparsa, avvenuta nel 2001, la famiglia decise di non vendere l’immenso tesoro, preferendo lasciare il luogo intatto, rimasto alla stregua di un segreto per oltre vent’anni.

A prima vista, la Rudi Klein Collection dà magari l’impressione di un comune sfasciacarrozze: sbagliato. Dietro l’apparente caos, si nascondono gioielli di fantastica qualità, capaci di stregare gli appassionati. Tra le pile di rottami e le auto abbandonate, emergono modelli eccezionali, praticamente introvabili. Molti di esse, segnati dal tempo, conservano inalterato il loro fascino e pregio, in attesa di essere riportati a nuova luce, sottoposti ad apposito restauro. Proprio la dicotomia tra la natura “grezza” del luogo e la raffinatezza degli esemplari rende la collezione tanto speciale. Ci sono Porsche, Lamborghini, Mercedes e altri marchi leggendari, delle autentiche rarità.

I pezzi pregiati

L’asta del 26 ottobre organizzata da RM Sotheby’s è già considerata uno degli eventi clou del 2024 per i cultori di auto d’epoca. Tra le più rare e preziose prossime a essere battute spicca una Mercedes-Benz 500 K “Caracciola” Coupé Speciale del 1935. Questa meraviglia, risalente al periodo prebellico del Costruttore di Stoccarda, è unica e vanta una ricca storia, legata anche al famoso pilota Rudolf Caracciola.

È attesa poi la Mercedes-Benz 300 SL “Alloy” Gullwing del 1955, una delle 29 realizzate con carrozzeria in lega leggera, e la sola verniciata di nero. Con le sue iconiche portiere ad ali di gabbiano, è destinata a catturare l’attenzione. Ha, a sua volta, una rara bellezza la Horsch 855 Special Roadster del 1939, l’unica superstite. Esposta in musei e utilizzata in set fotografici di Hollywood, è un sogno a occhi aperti. Infine, l’Iso Grifo A3/L Spider Prototipo di Bertone del 1967, un prototipo di cabriolet mai replicato, rappresenta il meglio del design italiano del periodo.

“Scoprire una Mercedes 500K nascosta o una Alloy Gullwing è il tipo di storia che colpisce tutti, non solo gli appassionati di automobili – ha dichiarato Cary Ahl, specialista di automobili di RM Sotheby’s -. Ciò che Klein ha raccolto qui è unico nel suo genere e sappiamo che molte di queste auto vivranno per generazioni, dando vita a nuovi progetti o conservate nel loro stato originale. È un’opportunità davvero entusiasmante per i collezionisti, e il cielo è il limite con questa collezione”.