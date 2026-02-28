Getty Images Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati: la Ferrari delle nozze

Fra sette giorni scatterà il semaforo verde sulla stagione 2026 di Formula 1. Eppure, nel caso di Charles Leclerc, il traguardo più importante è già arrivato, tra le curve di casa. In una Montecarlo blindata, il pilota è convolato a nozze con Alexandra Saint Mleux e la spettacolare Ferrari su cui i due innamorati viaggiavano durante la sfilata lascia senza fiato.

In abito da cerimonia, il driver e la modella francese (classe 2002, esperta d’arte laureata all’École du Louvre) mandano in visibilio gli appassionati di motori su una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957. Non far caso al bolide di Maranello è impossibile, data la rilevanza storica dalla vettura, sviluppata per spremere ogni cavallo e consacrare la Rossa al mito.

Il pedigree sportivo della macchina arriva fino al ’61 e annovera sia trionfi a Le Mans che record nelle gare di durata. Il V12 Colombo da 2.953 cc con sei carburatori Weber da 300 CV fino a 7.200 giri, le dava una spinta rara all’epoca, favorita dalla cura dei dettagli imposta dal Drake, uno che non si accontentava mai. Con un telaio tubolare leggerissimo (il peso si ferma a soli 800 kg) e un’aerodinamica estremamente avanzata per l’epoca, la 250 TR era un “mostro” inarrestabile e le decine di vittorie nelle competizioni endurance ne hanno ulteriormente incrementato il prestigio.

Quanto vale la Ferrari delle nozze

Guardandola bene, si nota subito il muso con i parafanghi staccati, i famosi “pontoon fender” studiati all’epoca per non far surriscaldare i freni. Ferrari costruì appena 19 unità con questa carrozzeria tra la fine del 1957 e il 1958, motivo del valore spropositato sul mercato collezionistico. Infilarne una in garage richiede un conto in banco molto ricco, e resta comunque un’impresa trovare un proprietario disposto a privarsene.

Secondo le ultime stime, un esemplare in ottime condizioni ha un valore medio stimato di almeno 10 milioni di euro, tuttavia la forte domanda ha fatto lievitare la cifra. In passato, è capitato che passasse di mano per circa 12 milioni di dollari e voci di corridoio riferiscono di quotazioni ancora superiori, fino al record di 40 milioni di sterline stabilito nel 2014 su Classic Driver. Al momento non sembrano esserci modelli originali in vendita pubblica. I possessori la custodiscono gelosamente o tendono ad affidarsi a broker internazionali e aste blindate, lontani da occhi indiscreti.

Il parco auto personale del pilota

A furor di popolo, alcune carrozzerie specializzate offrono veicoli con lo stesso look a cifre “abbordabili” (si fa per dire…), che oscillano tra le 90.000 e le 500.000 sterline. Tuttavia, per il “sì” nel Principato, il numero 16 della Ferrari non poteva che scegliere l’originale. Il ricco contratto che lo lega al Cavallino Rampante gli ha permesso di accumulare un parco auto personale di tutto rispetto, comprensivo di una Daytona SP3, una SF90 XX Stradale, una 812 Competizione, una 488 Pista nera opaca, una storica 275 GTB e una Purosangue.

Mentre Charles e Alexandra diventano ufficialmente marito e moglie, il mondo dei motori celebra un altro matrimonio perfetto: quello tra il pilota, uno dei più veloci della griglia, e l’auto, una delle più rare e preziose mai uscite dai cancelli di Maranello.