Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini/Getty Images Le auto del nuovo acquisto juventino Douglas Luiz

A Torino sono già tutti pazzi per Douglas Luiz. Il nuovo innesto alla corte di Thiago Motta andrà a rinforzare il centrocampo in una stagione di rinascita. Staccato il pass della Champions League sotti gli ordini di Massimiliano Allegri, per la Vecchia Signora è venuto il momento di guardare avanti. I 50 milioni di euro offerti all’Aston Villa sono stati sufficienti a persuadere il club inglese a lasciarlo partire. Gli osservatori lo dipingono come un “tuttocampista”: la propensione alla corsa, sorretta da due “polmoni d’acciaio”, gli permettono di arrivare su ogni pallone. In perfetta tradizione con la tradizione brasiliana dispone pure di una buona proprietà di palleggio.

Personalità incontenibile

Nonostante l’età abbastanza giovane (ha compiuto 26 anni lo scorso 9 maggio) ha dalla sua anche la personalità, dimostrata sia sul rettangolo verde, a suon di verticalizzazione, sia fuori. In che modo? Attraverso un parco auto di altissimo profilo. A quanto pare, non gli piace affatto passare inosservato su strada. Spesso e volentieri i suoi ex tifosi lo hanno visto aggirarsi a bordo di esemplari ad alte prestazioni nei paraggi di Birmingham. Presto lo ammireranno i sostenitori di Madama e avranno di che lustrarsi gli occhi, questo è certo. Non solo per la compagna, la sexy calciatrice Alisha Lehmann calciatrice molto popolare.

Siccome il bello bisogna pagarlo, e il fortunato proprietario non ha affatto problemi di liquidità, le auto di Douglas Luiz sono bolidi davvero costosi, a sei cifre. Partiamo dal basso, dalla Porsche Cayenne da 103.000 euro, il che è emblematico circa l’alto tenore di vita del nativo di Rio de Janeiro. Tesserne le lodi è quasi superfluo, data la vasta fama della vettura di Zuffenhausen, amata ovunque, Italia compresa. Il SUV sportivo cela sotto il cofano un’unità a sei cilindri da 2.9 litri, in grado di sprigionare 440 CV. Il sistema sterzante posteriore assicura delle performance dinamiche eccellenti, in base alla modalità di guida selezionata. Gli evoluti sistemi ADAS prevedono l’assistenza alla sterzata e in curva, nonché il perfezionato Porsche InnoDrive come parte del controllo di crociera adattivo.

Il vero significato del lusso

Alziamo il livello e soffermiamoci sulla seconda auto di Douglas Luiz: la lussuosa Mercedes Classe G AMG da 194.000 euro. Tra le proposte di maggior pregio nel segmento off-road, è spinta da un propulsore V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 585 CV. A bordo implementa una serie di tecnologie innovative, tra cui numerosi ADAS, un impianto di telecamere a 360 gradi e una funzione “Transparent Hood”, affinché il conducente riesca a vedere “attraverso il cofano” mediante una telecamera a 360 gradi.

Infine, il terzo gioiello del campione carioca è la Lamborghini Huracan, che, nella versione in possesso, il Toro ha immesso sul mercato a 242.000 euro. Il look rivisto mira a ottimizzare l’aerodinamica ed esprimere appieno la sensazione di divertimento al volante, nella tradizione del marchio di Sant’Agata Bolognese. In relazione alla modalità di guida impostata fra le tre disponibili (Strada, Sport e Corsa), cambiano le caratteristiche dello sterzo. Il “cuore pulsante”, a combustione interna, è un dieci cilindri da 5.2 litri da 640 CV, icona nel genere delle sportive.