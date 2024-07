Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Mentre la stampa britannica era già pronta a battere titoli disfattisti sulla spedizione inglese a Euro 2024, è arrivato il salvatore della patria. Costretti a rincorrere contro l’arcigna Slovacchia dell’ex tecnico napoletano Calzona, i Tre Leoni sembravano ormai eliminati, ma i campioni veri vengono fuori nel momento del bisogno. Con la meravigliosa rovesciata allo scadere, Jude Bellingham ha dimostrato il suo valore, autore di uno dei gol più belli mai realizzati nella storia della manifestazione.

Il fuoriclasse del Real Madrid viene da una stagione spaventosa tra le fila della Casa Blanca, subito calatosi negli schemi di Carlo Ancelotti. Nonostante la folta e agguerrita concorrenza, ha meritato il posto fisso nell’undici titolare e anche agli ordini di Southgate fa faville, togliendo le castagne dal fuoco. E sono proprio prodezze del genere a consolidarne la candidatura al prossimo Pallone d’Oro da assoluto e meritato favorito. Ma ora, da appassionati di motori, vogliamo scoprire quali auto guida Jude Bellingham nella vita di tutti i giorni! Andiamolo a scoprir insieme.

Esordio col botto

Prima del trasferimento al Real Madrid il 21enne era stato pizzicato a bordo di una Mercedes-Benz. Le produzioni della Casa di Stoccarda lo avevano conquistato: eleganti e, al tempo stesso, piene di mordente nelle linee, le vetture della Stella mettono d’accordo in tanti. Gli interni mozzafiato, dotati di rivestimenti sublimi e di tecnologie all’avanguardia, le incoronano tra le proposte di maggior richiamo nel comparto premium.

In realtà, l’esatto esemplare non è mai emerso alle cronache. Poco importa, comunque, giacché il passaggio ai Blancos ha imposto un cambio pure in tal senso, poiché il Real è legata a BMW da un accordo di partnership, che impone ai componenti della rosa di scegliere un modello della gamma BMW: sai che fatica! Il Costruttore bavarese, rivale per antonomasia di MB, conta all’attivo dei bolidi di altissimo calibro, in grado di soddisfare i palati più fini.

SUV plug-in hybrid per il fenomeno inglese

Nel caso specifico, l’auto di Bellingham è una BMW XM, SUV plug-in hybrid ricaricabile. Progettata in Germania, ma assemblata negli Stati Uniti, cela sotto il cofano un motore a benzina V8 da 653 CV e 800 Nm di coppia motrice massima. Notevoli le performance: da 0 a 100 km/h scatta in soli 4,3 secondi e garantisce una velocità massima di 250 km/h. La potenza viene scaricata su tutte e quattro le ruote, necessaria a muovere un veicolo di generose dimensioni e piuttosto pesante, specie se a pieno carico, arrivando a quota 3,3 tonnellate. Quanto costa la versione della BMW XM? Non poco, questo è certo: circa 180.000 euro.

Studiata in toto dal reparto sportivo (siglato M), lo stile della BMW XM è definito dall’azienda stessa “stravagante” e a ragion veduta. Oltre che per il frontale imponente e squadrato, sfoggia un’enorme mascherina illuminata e suddivisa su due livelli, dei passaruota con misura da 21 a 23 pollici e, all’interno, tre display. Affinché i calciatori del Real Madrid riescano facilmente a ricaricare le proprie macchine a basse e zero emissioni, BMW ha installato nella capitale iberica decine e decine di caricabatterie trifase da 11 kW.