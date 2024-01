Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA Il Principe William è andato a trovare la sua Kate in clinica con la sua Audi RS e-tron GT elettrica

Da tempo il principe William parla di questioni legate al cambiamento climatico e all’importanza di fare qualcosa e di iniziare a intraprendere importanti azioni, anche semplicemente ognuno nel suo piccolo, per impegnarsi verso un futuro sostenibile.

Ha mostrato anche il suo coinvolgimento in prima persona in questioni ambientali di un certo peso: ha inaugurato l’Earthshot Prize, un’organizzazione no-profit che, nel corso dei prossimi anni, assegnerà circa 70 milioni di dollari a progetti che hanno il potenziale di cambiare il mondo per il futuro. Di migliorarlo per quanto riguarda l’ambiente e l’ecosostenibilità.

Lui e Kate hanno mostrato la loro bellissima e nuovissima auto elettrica già oltre tre anni fa: una grande svolta per la Casa Reale, che passa al marchio tedesco e che prevede l’utilizzo di una motorizzazione a zero emissioni, che strizza l’occhio all’ambiente e al pianeta.

Stiamo parlando dell’elettrica e costosa Audi RS e-tron GT, che secondo i media fa parte della flotta reale. Per l’uso della sua prima vettura green il principe William ha fatto installare una serie di punti di ricarica a Kensington Palace.

L’Audi RS e-tron GT del principe

Un’auto elettrica, sì, ma molto preziosa. La versione RS dell’e-tron GT è stata introdotta all’inizio del 2021 ed è il modello più sportivo e potente della gamma. Dotata di doppia motorizzazione, è in grado di erogare 598 cavalli (440 kW) e di garantire al possessore un’autonomia di 283 miglia (455 km) grazie a un pacco batterie da 85 kWh . La RS e-tron GT è veloce e molto potente. Ed è anche molto costosa, si tratta infatti di un modello che parte da un prezzo di listino di circa 150.000 euro. È un’auto sicuramente adatta alla famiglia reale.

Il principe immortalato alla guida della sua auto elettrica

Sappiamo che Kate Middleton in questi giorni è ricoverata in ospedale. Il marito è andato a trovarla ed è stato avvistato a bordo della sua auto elettrica, l’Audi RS e-tron GT di cui abbiamo appena parlato. Al momento non sappiamo i reali motivi per il quale la moglie è in ospedale, pare per un intervento chirurgico.

Secondo la stampa britannica la cosa potrebbe essere anche molto grave, ma non ci sbilanciamo a riguardo. Sappiamo solo che il principe William ha fatto visita alla moglie alla London Clini, a Londra. L’erede al trono è stato paparazzato al volante della sua berlina elettrica mentre abbandonava l’ospedale, di ritorno verso casa. Tutta la stampa britannica ovviamente segue la questione con grande attenzione e preoccupazione per la salute della principessa del Galles.

L’aspetto dell’auto

L’Audi RS e-tron GT del principe William si mostra con un’estetica dalle proporzioni slanciate – è lunga cinque metri e larga quasi 2, alta 141 cm – il cofano e le fiancate sono scolpiti da nervature profonde, i passaruota sono “muscolosi e cattivi” e l’estrattore d’aria posteriore molto aggressivo.

Un bolide in grado di raggiungere i 250 km/h di velocità. Una vettura elettrica non certamente alla portata di tutti, ma che chiaramente il principe ha potuto (e voluto) permettersi e su cui ormai da qualche anno lo vediamo affrontare alcuni tragitti, guidando in tutta autonomia.