Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: iStock/ANSA 50 Special, ispirata dalla Vespa rossa di Cremonini, compie 25 anni

50 Special, la canzone dei Lunapop dedicata all’iconica Vespa e scritta da Cesare Cremonini, compie un quarto di secolo. Il 27 maggio 2024, infatti, cadono i 25 anni dall’uscita del brano diventato un cult assoluto della band e che, ancora oggi, è cantata a squarciagola a ogni concerto del cantante bolognese. Una canzone che più di un brano dell’album “…Squérez?” del gruppo è diventato un vero e proprio inno generazionale, conosciuto da tutti e urlato o ballato in ogni occasione. Un mito senza fine, un po’ come la stessa Vespa sulla cui sella Cremonini raccontava di sfrecciare “per i colli bolognesi” perché una Vespa Special “ti toglie i problemi”.

50 Special, 25 anni di successo

Era il 27 maggio 1999 quando i Lunapop, con un 17enne Cesare Cremonini in rampa di lancio, fecero sentire per la prima volta “50 Special” agli italiani. Un brano coinvolgente, ricco di significati, che sapeva farsi ballare nel suo ritmo e cantare da tanti. Una canzone estratta dall’unico album in studio del gruppo che però tutto poteva aspettarsi tranne che, 25 anni dopo, sarebbe stato ancora sulla bocca di tutti e conosciuto in giro per il mondo. Sì, perché a 25 anni da quel giorno, la canzone scritta da Cesare Cremonini è ancora un manifesto per chi è alla ricerca di libertà e ha voglia di cantarla.

Sono passati 25 anni dall’esordio del brano, un quarto di secolo che il mondo della radio ha voluto celebrare con un’iniziativa speciale che lo stesso Cremonini ha svelato: “Lunedì 27 maggio 2024, dalle 10 alle 12, per celebrare i 25 anni dall’uscita del brano, tutti i principali network e le radio italiane trasmetteranno 50 Special”.

Un brano che, di fatto, ha segnato l’inizio della carriera del cantante bolognese. Artista che oggi, a 44 anni, ricorda quei giorni come fossero quelli della sua nascita: “Oggi compio 25 anni. Uscì come brano indipendente, portato al successo dal pubblico. Ma non era un caso che parlasse di libertà, giovinezza, indipendenza”.

Perché 50 Special, il significato della canzone

Ma perché il 17enne Cesare Cremonini decise di scrivere una canzone con protagonista una Vespa 50 Special? A raccontarlo più volte è stato lo stesso artista, svelando di aver cominciato a pensare al brano, bozzandolo e poi rivedendolo e ritoccandolo più volte, proprio mentre andava a scuola. E una di quelle “rosse di fuoco”, come le definisce nell’attacco del testo parlando delle “Vespe truccate”, era proprio sua, quella con cui faceva su e giù per i colli di Bologna.

Una Vespa che gli ha permesso di scappare via dai problemi, dai pensieri di gioventù anche quando le cose non andavano. Un po’ come l’occasione che lo portò a scrivere la melodia e le prime parole della canzone che oggi tutti conosciamo.

“Mia madre entra in casa, vede che stavo studiando filosofia su un libro di Platone. Scopre che non era vero e che sotto c’era il libro della patente. Prende la chitarra e me la ribalta sulla schiena e si spezza. Io che faccio? Solo in casa con un pianoforte, mi siedo e…”. E il resto è storia, come racconta Cremonini sui social.

Il testo di 50 Special inizialmente riportava un attacco diverso con “Vespe truccate che fanno i 90, cappellino in testa e occhiali molto anni Sessanta” che poi fu cambiato in “Vespe truccante anni Sessanta, girano in centro sfiorando i 90”. Una canzone che, racconta lo stesso Cremonini, gli è rimasta in testa per tanto tempo, si è trasformata in musica nelle corde della sua chitarra e che, composta poco prima della maturità, è stata ispirata dal libro di Enrico Brizzi “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”.

25 anni e non sentirli, perché resta un inno generazionale che ancora oggi, che sia a un concerto di Cremonini e trasmessa in radio o in una qualsiasi piazza, fa scatenare tutti.