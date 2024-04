Fonte: Comune di Pontedera Vespa World Days: si parte il 18 aprile

È tutto pronto per i Vespa World Days, l’annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo che si trovano per celebrare uno dei miti del mondo delle due ruote. L’evento in questione è in programma tra il 18 e il 21 aprile, a Pontedera e in oltre venti comuni della Valdera e delle Terre di Pisa. Si tratta di un evento internazionale, con oltre 8.000 iscritti da ben 54 nazionali. Quest’anno, i Vespa World Days registreranno un numero record di presenze e saranno caratterizzati da oltre 100 appuntamenti tra cultura, enogastronomia ed eccellenze italiane.

Tutto parte da Pontedera

Il mito della Vespa, celebrato in occasione dei Vespa World Days, nasce a Pontedera, città toscana sede della Piaggio e sede di produzione dell’iconica due ruote italiana dal 1946. In occasione del raduno, si celebreranno anche i 140 anni dalla fondazione della Piaggio, nata nel 1884, oltre che i 100 anni dello storico stabilimento di Pontedera. Il fulcro dei Vespa World Days, quindi, sarà una mostra dedicata, denominata Vespa all over the World, che sarà ospitata dal Museo Piaggio dove si conserva la memoria storica di Vespa, che, in occasione dell’ultima edizione di EICMA, si è mostrata in una veste rinnovata e che spesso raggiunge cifre folli nelle sue versioni da collezione.

Tanti eventi dedicati a un mito

In occasione dei Vespa World Days sono in programma una lunga serie di eventi. L’elenco completo è disponibile sul sito ufficiale, vespaworldclub.org. Come detto in apertura, il raduno si svolgerà tra il 18 e il 21 aprile. La manifestazione inizierà alle 11 di giovedì 18 aprile al Vespa Village, una particolare area allestita in Piazza del Mercato a Pontedera dove si svolgeranno anche test ride di veicoli Piaggio e ci sarà la consegna di 250 certificazioni di origine in edizione limitata. Da segnalare anche l’imperdibile appuntamento con il porte aperte dello stabilimento Piaggio, in programma il 20 e il 21 aprile. In occasione del raduno, infatti, sono previsti ben 128 turni di vista straordinaria. A completare l’iniziativa ci saranno tanti altri eventi correlati, a tema gastronomico, culturale e musicale.

Le parole dei protagonisti

La realizzazione di un evento così importante non è una cosa banale. Grazie anche al patrocino della Regione Toscana e di Terre di Pisa, i Vespa Club sono riusciti a organizzare, anche quest’anno, un evento che attirerà migliaia e migliaia di presenze a Pontedera e nei comuni limitrofi. Riccardo Costagliola, Presidente Vespa World Club, sottolinea: “I numeri raccontano molto di questo evento, avremo a Pontedera la rappresentanza di 54 paesi da cinque continenti. Un dato straordinario che si somma al fatto che tutti gli 8.000 posti prenotabili sono andati esauriti in pochi giorni. La presenza di Vespisti e appassionati si preannuncia veramente eccezionale.”

A sottolineare l’impegno per l’organizzazione dell’evento è Eugenio Leone, direttore del Comitato Organizzatore e Vicepresidente del Vespa Club Pontedera, che evidenzia “la città ha reagito con grande entusiasmo così come i Vespa Club della Toscana con cui stiamo collaborando“. Complessivamente, sono state prenotate oltre 20.000 camere nel circuito alberghiero e extra alberghiero a cui si affiancano aree di sosta per camper e soluzioni di alloggio alternative che fotografano i numeri straordinari dell’evento.