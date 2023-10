Abbiamo visto proprio solo alcune ore fa che un’altra vettura tra le più recenti del Gruppo Stellantis si è aggiudicata il titolo di Auto Europa 2024, la Jeep Avenger, che ormai di premi ne ha collezionati moltissimi in così poco tempo dal lancio. E oggi sappiamo che anche Fiat 600e ha fatto la sua parte, guadagnandosi appunto il “Premio Giuria Popolare”. Il nuovo modello Fiat elettrico che guarda al futuro è stato scelto dal pubblico, che ha espresso liberamente il voto sul sito internet http://www.premioautoeuropa.it scegliendo tra le sette finaliste in rappresentanza di vari segmenti.

Come ogni anno si sono tenute anche stavolta le premiazioni Auto Europa 2024 organizzate all’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive. Un evento importante, occasione che mostra qual è la miglior auto per il giudizio della cosiddetta Giuria Popolare, e non solo.

La premiazione

La premiazione si è svolta nella giornata di martedì 24 ottobre nella sede di Bosch Italia a Milano, al termine di due giorni di eventi in cui i giornalisti dell’UIGA si sono confrontati e hanno approfondito i temi economici, ambientali e industriali più attuali che stanno rivoluzionando la mobilità.

Il Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, Giuseppe Galass, ha dichiarato: “Sono particolarmente felice per il premio assegnato dalla Giuria Popolare, voce diretta delle preferenze del nostro cliente a cui dedichiamo la centralità dei nostri quotidiani sviluppi. Si tratta di una concreta testimonianza dell’apprezzamento che ha il pubblico italiano nei confronti di una vettura che offre un’esperienza di guida dinamica e uno stile giovane e cool”.

E ancora: “Il design degli interni e degli esterni dall’inconfondibile DNA italiano incarna perfettamente la filosofia e la bellezza della Dolce Vita. Inoltre, l’elezione di 600e, 100% elettrica, manifesta l’interesse del grande pubblico a conoscere da vicino la nuova tecnologia di un brand da sempre impegnato a rendere la mobilità più sostenibile, semplice e accessibile a tutti. Tutto ciò sarà possibile in occasione del primo Porte Aperte del 18 e 19 novembre, in cui presso tutta la rete delle concessionarie Fiat saranno esposte e disponibili per il test drive le nuove Fiat 600e. Questo è solo l’inizio di un percorso che vedrà sempre più Fiat come un marchio rilevante per la mobilità urbana sostenibile e sempre accessibile a tutti gli italiani”.

Il successo di Fiat 600e

Abbiamo visto di recente la presentazione e il lancio da parte di Fiat della sua nuova 600e, vettura progettata e disegnata in Italia, che ha segnato il ritorno del marchio storico italiano nel segmento B in cui da sempre è protagonista.

La nuova 600 è lunga 4,17 metri, presenta una serie di vani portaoggetti anteriori per uno spazio ai vertici della categoria. Il motore scelto da Fiat è in grado di erogare la potenza di 156 cavalli ed è alimentato con una batteria da 54 kW, che assicura oltre 400 chilometri di autonomia media (ciclo combinato WLTP) e oltre 600 km nel ciclo urbano, motivo per il quale la nuova Fiat 600 è ritenuta la soluzione ideale sia per gli amanti della città sia per gli appassionati della vita all’aria aperta, per ogni tipologia di viaggio, spostamento, esigenza.

Un design esterno iconico, che riprende le linee delle ultime vetture Fiat – apportando alcune migliorie – e “Dolce Vita” all’interno: la nuova Fiat 600e (prezzi di listino a partire da 35.950 euro) esprime perfettamente la bellezza e lo stile di vita italiano grazie al suo design cool e ad alcune caratteristiche che la rendono unica, come le funzioni cromoterapia e massaggio, che regalano agli occupanti un’esperienza multisensoriale senza paragoni. Fiat 600e è pronta ad affrontare le nuove sfide della mobilità sostenibile.