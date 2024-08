Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Formula 1, chi è il proprietario dopo Ecclestone

John Malone è nato il 7 marzo 1941 a Milford, in Connecticut. È un miliardario, uomo d’affari americano, proprietario terriero, filantropo e patron della Formula 1. Ha una laurea in ingegneria elettrica a Yale, un master alla New York University e un un dottorato di ricerca alla John Hopkins di Washington. Ha cominciato la carriera lavorativa come ingegnere presso la compagnia telefonica AT&T, per poi passare nel 1973 alla Tele-Communications Inc., un gigante della televisione via cavo e dei media, ricoprendo il ruolo di presidente e amministratore delegato fino al 1996.

Chi è il numero uno di Liberty Media

Presidente di Liberty Media Group, colosso delle comunicazioni e dell’entertaiment, John Malone possiede una compagnia di allevamento e numerosi ranch ed è il secondo maggiore proprietario terriero privato degli Stati Uniti, essendo in possesso di 2,2 milioni di acri di terreno, pari a circa 8500 chilometri quadrati. John Malone è uno degli uomini più ricchi al mondo con un patrimonio personale stimato in 9,7 miliardi di dollari secondo Forbes (dati aggiornati al 7 agosto 2024). La sua ricchezza, però, viaggia di pari passo con la sua generosità, infatti è famoso per le milionarie donazioni alle scuole e università americane.

Nei rapporti d’affari è stato soprannominato Darth Vader, soprannome attribuitogli dall’ex vice-presidente americano Al Gore (da 2003 al 2011, durante il doppio mandato di Bill Clinton) quando Malone era il presidente della TCI. Nella vita privata è sposato da anni con Leslie, insieme al quale risiede ad Elisabeth, nel Connecticut, ed ha due figli. Non ama gli sguardi indiscreti, conduce una vita riservata ed è un uomo schivo e semplice. Sebbene potrebbe permettersi qualunque tipo di lusso, preferisce restare lontano dai riflettori ed evita le mete più glamour, scegliendo uno stile fatto di viaggi in camper con gli affetti. Siamo dunque di fronte ad un uomo a cui l’enorme potere acquisito negli anni non ha dato alla testa artefice delle proprie fortune, partendo da zero e contando solo sulle proprie capacità.

L’acquisizione della F1

Nel 2016 ha fatto parecchio parlare di sé, avendo acquistato da Bernie Ecclestone il Circus della Formula 1, per una cifra compresa tra i sei e gli otto miliardi di dollari. L’amministratore delegato è, però, Greg Maffei, entrato a far parte di Liberty Media nel 2005, dopo aver ricoperto le cariche di co-presidente di Oracle, presidente e CEO di 360networks e CFO di Microsoft. Con questo storico acquisto, Malone è riuscito dove altri tycoon della finanza, come il suo rivale Rupert Murdoch, avevano fallito. Sulla carta il colosso gestito dal magnate americano era in grado di riscrivere da zero il futuro della F1, delle aspettative confermate nella realtà.

Sotto la guida di John Malone, la classe regina del motorsport ha visto un aumento delle sponsorizzazioni, una maggiore presenza sui media digitale e un calendario esteso delle gare. Contro ogni aspettativa, la società ha saputo mantenere lo spettacolo della F1 in corso nonostante la pandemia globale. Inoltre, negli ultimi anni sono state abbattute diverse barriere negli Stati Uniti, aumentando la popolarità della competizione, con l’introduzione dei GP di Miami nel maggio 2022 e di Las Vegas nel novembre 2023.