Drake non ha più paura dell’apocalisse col suo nuovo Super Truck dal prezzo faraonico: il rapper canadese è in una vera e propria roccaforte a bordo del mezzo

Fonte: Ufficio Stampa Apocalypse Manufacturing Il nuovo apocalittico Super Truck di Drake

Se piombasse l’apocalisse, Drake sarebbe più che preparato, con il suo nuovo costosissimo veicolo. Progettato ad hoc per la fine dei tempi, si tratta di un Super Truck davvero originale, che trabocca di personalità ed energia. Per realizzarlo il rapper, canadese ma noto in tutto il mondo, ha interpellato dei veri specialisti, i ragazzi di Apocalypse Manufacturing. Ne deriva un mezzo impenetrabile, nonché potente oltre ogni limite, adatto a un milionario.

Cinque modalità di guida

Le enormi fortune accumulate dal cantante gli hanno permesso di entrare con stile nel riservato club delle celebrità pronte a un’eventuale apocalisse. Che comprano carro armati come il Tesla Cybertruck o auto blindate personalizzate. Imponente e dallo sguardo “cattivo”, l’ultima aggiunta al parco macchine promette di esaltarsi in fuoristrada.

Conta ben cinque diverse di modalità di guida preposte alla circolazione sui sentieri off-road. In aggiunta, un sistema di raffreddamento ne massimizza la resistenza al caldo del deserto. Nella (remota) eventualità in cui venisse utilizzato a una gara estrema, avrebbe parecchio da offrire. Dal punto di vista tecnico dà molti spunti interessanti, il che ne giustifica il prezzo, non indifferente.

Pur di accaparrarselo, la star della musica ha accettato di spendere 200.000 dollari nel Super Truck di Apocalypse Manufacturing. E chissà in quali avventure partirà: nessun sentiero susciterà timore. La stessa azienda ha realizzato in passato un restyling apocalittico del Ram 1500 TRX di Shaquille O’Neal, leggenda della pallacanestro, oggi apprezzato commentatore sportivo.

Le altre proposte inserite nella gamma possiedono nomi evocativi, come Warlord e Juggernaut. Il primo identifica un capo militare detentore del potere e del controllo su un territorio, che spesso emerge nei periodi di anarchia. Il secondo un veicolo o una persona inarrestabile e inesorabile; il termine deriva dalla mitologia indù, dove Juggernaut era un carro sacro, che si credeva fosse guidato dagli stessi dei. Inutile dirlo, le curiose denominazione aiutano a sottolineare l’essenza solida e robusta dei mezzi corazzati.

Una “fortezza mobile”

Il modello di Drake è una “fortezza mobile”. Nessuno riuscirebbe a scalfirlo, nemmeno se lo volesse: con porte blindate e rivettate, colossali pneumatici da 40 pollici e un’esplosione di aggressività, incute un certo timore reverenziale al primo sguardo. Ad alimentarlo ci pensa un motore Hemi Hellcat otto cilindri (V8) da 6.2 litri, in grado di sprigionare fino a 870 HP, 882 CV nel nostro sistema di misurazione. Come accennato in apertura, prevede cinque modalità di guida: Sport, Drag Race, Baja, Rock e Mud.

Inoltre, Drake ha desiderato personalizzare gli interni in modo da includere la tappezzeria della tigre siberiana. Uno sfoggio di lusso, in pieno stile rapper, ambiente dove spesso sei chi mostri al mondo. Ma dietro il “regalino” che Drake si è voluto fare esiste pure una seconda ragione: difendersi da possibili attacchi di malintenzionati. Per questo ha investito anche la bellezza di 15 milioni di dollari in Texas, su un forte dotato di soluzioni di massima sicurezza. Che non gli hanno comunque impedito di ricevere la visita di intrusi in due occasioni. La proprietà si estende su 313 acri e comprende un’azienda agricola biologica, un campo da tennis e una piscina immensa.