Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Nel garage di nonna ha trovato una Lamborghini e una Ferrari impolverate

Come un’antica mappa che rivela la posizione di un tesoro perduto, un post su Reddit ha svelato un segreto incredibile: due supercar, una Lamborghini Countach e una Ferrari 308, nascoste per decenni nel garage di nonna. Una scoperta che ci riporta ai tempi delle grandi esplorazioni, quando i marinai cercavano ricchi bottini celati oltre i mari. Recuperarle significava svoltare definitivamente a livello economico. Tuttavia, in tal caso, le fortune erano custodite a pochi passi da casa, ma nessuno ne era stato messo al corrente.

L’eredità nascosta del nonno

In un post diventato virale, l’utente ha raccontato la memorabile vissuta. Tutto è iniziato con il defunto nonno del ragazzo americano, un caloroso appassionato di motori, proprietario e gestore di un’attività di noleggio di vetture esotiche. A causa degli elevati costi assicurativi, dovette mettere da parte le velleità imprenditoriali. E così la coppia di bolidi italiani finì nel dimenticatoio, in un garage, subendo gli effetti del tempo e dell’umidità.

Al ritrovamento, risalente ad alcuni anni fa, il nipote è rimasto scioccato. Nonostante la polvere e la ruggine, la Lamborghini Countach, un esemplare del 1981, era un gioiello nascosto. Più comune, la Ferrari 308 le teneva comunque testa. Condividendone l’entusiasmo, la comunità online gli ha impartito delle utili dritte sulle tecniche di restauro.

Molti hanno sottolineato l’importanza di preservare l’autenticità dei due capolavori di estetica e ingegneria, in grado di lasciare un’impronta indelebile. Conservare le tracce del tempo e dell’uso lo ritenevano un valore aggiunto; perciò, hanno pregato l’amico di tastiera di non eccedere nelle modifiche. Dello stesso avviso, il giovane ha manifestato il desiderio di riportare i veicoli allo splendore originale, ma senza snaturarne l’essenza.

“Dovrebbe esserci un Servizio di Protezione dell’Infanzia per le auto. Adotterei quel gioiello e metterei sangue, sudore e lacrime per ridargli una nuova vita”, ha scritto un utente. Al che il Redditor gli ha risposto: “Sono completamente d’accordo, questo tipo di abuso automobilistico mi fa male all’anima. Ma è anche incredibile e raro vedere qualcosa di così bello (e prezioso) in queste condizioni.

Se fosse per me – ha aggiunto -, la farei ripartire e sistemerei l’interno, ma manterrei l’esterno il più vicino possibile a com’è. Ha carattere e racconta la storia dell’auto, che la distingue da qualsiasi altra Countach. Onestamente, posso apprezzare più questo di una verniciatura perfetta”.

Coppia di animali da strada

La Ferrari 308 è stata un modello di notevole successo per la Casa di Maranello. Disponibile in diverse varianti, tra cui la GTS, la GTB e la Quattrovalvole, costituisce un classico esempio del look italiano degli anni Settanta. Montava un V8 a 90° collocato in posizione centrale, capace di offrire prestazioni brillanti e un sound inconfondibile.

Nello stesso periodo ha visto la luce la Lamborghini Countach, dalle scelte estreme. Disegnata da Marcello Gandini, ospitava un V12 posteriore, in grado di sprigionare forza bruta. Quella rinvenuta, una delle 321 dotate di motore a otto cilindri da 4.8 litri, potrebbe valere circa 500.000 dollari, sosteneva il sito GT Spirit. A giudicare dalle parole colpe di entusiasmo, il ragazzo non sembrava comunque avere tanto fretta di disfarsene.