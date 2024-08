Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: Car & Classic La Jeep Cherokee del 1979 ha avuto Renato Zero come primo proprietario e adesso è in vendita su un sito di aste

Chi l’ha detto che le auto messe in vendita nelle aste debbano per forza essere vetture classiche o auto sportive che hanno scritto la storia nel mondo dei motori? Anche veicoli appartenuti a proprietari molto noti possono rappresentare una forma di investimento alternativa e la vettura messa in vendita sul noto sito di aste Car & Classic è senza ombra di dubbio una di quelle in grado di tentare più persone perché appartenuta a una vera e propria icona nazionale come Renato Zero.

Una Jeep Cherokee Chief degna di una star

A un primo sguardo l’annuncio pubblicato sul popolare sito di aste potrebbe quasi passare in secondo piano. Tra una marea di auto classiche e youngtimer che hanno segnato non solo la storia dell’automotive ma anche del nostro paese, spicca la foto di una Jeep Cherokee Chief del 1979 in uno sgargiante color rosso con la dicitura “ex Renato Zero”. L’attenzione è catturata e cliccando sull’annuncio si scoprono tutti i dettagli di un fuoristrada dai tratti tipicamente USA.

La linea, infatti, è imponente. I designer della Jeep hanno utilizzato linee nette per tracciare la silhouette della vettura. Il frontale è incattivito non solo dalle dimensioni XXL, ma anche da una mascherina nera a tutta larghezza che ingloba al suo interno sia i fari che gli indicatori di direzione, mentre i passaruota di misure generose ospitano cerchi in lega ancora originali dotati di pneumatici tassellati utili per affrontare i percorsi su terreni accidentati.

Colpisce la presenza delle due sole portiere per accedere all’ampio abitacolo caratterizzato da una tappezzeria con materiali e disegni tipicamente anni ’70. All’interno si trovano soltanto i due sedili anteriori mentre il divano posteriore – così come recita l’annuncio – è stato rimosso di modo da ottenere la “riomologazione come furgone a 2 posti per ridurre i costi”. Nonostante questa scelta, che potrebbe inficiarne l’originalità, tutto appare in ottimo stato di conservazione.

Condizioni immacolate, motore sostituito

Ammirando le numerose foto presenti nell’annuncio si può notare come la carrozzeria della Jeep Cherokee Chief sia praticamente immacolata. L’ex auto di Renato Zero, appartenuta in seguito ad altri due proprietari, è stata tenuta maniacalmente? Forse, ma di sicuro – stando a quanto riportato nell’annuncio – è stata sottoposta a un restauro conservativo per quel che riguarda la verniciatura, mentre gli adesivi Jeep originali sono stati riapplicati e rispecchiano in pieno lo stile anni ’70.

Se il valore dell’auto, attualmente stimato tra i 13.000 e i 17.000 euro, è determinato dal primo iconico proprietario, vera e propria leggenda della musica italiana, ben diverso è il discorso per quanto riguarda l’originalità della vettura. Abbiamo detto, infatti, che la verniciatura è stata sottoposta a restauro conservativo, mentre ben diverso è il lavoro relativo al motore. Sotto al cofano non trova più posto l’unità originale, ma un turbodiesel VM 3600 6 cilindri abbinato a un cambio manuale a 5 marce.

Il propulsore è stato sostituito nel 1993 e oggi la Jeep Cherokee Chief appartenuta a Renato Zero fa segnare sul contachilometri poco più di 35.000 chilometri. Un valore irrisorio che rispecchia un utilizzo moderato della vettura. Gli interni, infatti, non presentano scuciture o strappi, mentre gli esterni, a eccezione di qualche innocuo graffio, non presentano segni di corrosione né sulla carrozzeria né nel sottoscocca. Un valore aggiunto da non sottovalutare.

Probabilmente la Jeep Cherokee Chief non rappresenta una di quelle vetture che ha contribuito a scrivere pagine memorabili della storia dell’auto, ma l’essere appartenuta a Renato Zero quale primo proprietario la rende un pezzo unico. I fan del cantautore classe 1950 potrebbero fare una follia e acquistare il fuoristrada appartenuto al loro idolo. Di sicuro non sarà semplice da custodire come un disco, ma volete mettere la soddisfazione di guidare la stessa vettura di Renato?