La Suzuki Swift Hybrid 4×4 Allgrip è stata scelta come auto ufficiale di Tim Summer Hits, il programma musicale che vede esibirsi i più grandi artisti della scena italiana in quattro diverse tappe.

Il modello 4×4 presente all’interno del listino Suzuki è la vettura ufficiale dello show musicale a tappe in scena nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma. Le quattro puntate, una per ogni serata, vanno in onda su Rai 1 per quattro settimane di fila. La nuova edizione di TIM Summer Hits è condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu: a fare da spalla ai due presentatori ci sono Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato.

La Casa automobilistica giapponese, con la sua presenza, conferma ancora una volta il legame con la musica italiana e internazionale, già consolidato negli anni in numerose occasioni, come l’edizione 2013 del Festival di Sanremo e le varie edizioni di Arena Suzuki, altra kermesse musicale che va in scena all’Arena di Verona.

Quella scelta come auto ufficiale di TIM Summer Hits 2024 è la versione ibrida 4×4 della Suzuki Swift: si tratta di uno dei modelli di successo dell’azienda nipponica, una compatta agile che riesce a destreggiarsi con facilità sia in ambito urbano che nei tratti al di fuori dei centri abitati.

La 4×4 vanta il sistema di trazione integrale automatica AllGrip AUTO che si innesta quando rileva una perdita di trazione delle ruote anteriori: nel momento in cui viene rilevato uno slittamento delle ruote anteriori, un giunto viscoso si innesta per trasferire la coppia alle ruote posteriori, fornendo una trazione supplementare per la guida su strade innevate o altre superfici scivolose, per ampliare sicurezza e libertà di movimento.

Grazie al nuovo motore 1.2 Z12E e al nuovo sistema ibrido, la Suzuki Swift Hybrid 4×4 Allgrip è in grado di garantire minori consumi ed emissioni, senza dover rinunciare al piacere della guida. Il motore elettrico da 2.3kW e 60Nm di coppia assicura la massima efficienza un maggiore spunto in partenza, in accelerazione e durante i sorpassi.

Come detto a presentare il TIM Summer Hits 2024 saranno Andrea Delogu e Carlo Conti, quest’ultimo scelto come futuro conduttore di Sanremo: per il presentatore toscano che andrà a raccogliere l’eredità di Amadeus, si tratta di un ritorno, visto che aveva già condotto il Festival nel 2015, nel 2016 e nel 2017.

Quattro le tappe, tutte trasmesse in prima serata su Rai 1: la prima il 28 giugno, la seconda il 7 luglio, la terza il 12 luglio e la quarta il 19 luglio. Sono tanti gli artisti italiani che si esibiranno sul palco allestito in Piazza del Popolo a Roma, cantanti del calibro di:

Achille Lauro, Aiello, Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, BigMama, Boombadash, Bresh, Capo Plaza, Clara, Colapesce e Dimartino, Coma Cose, Corona, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Emma, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Francesco Renga e Nek, Gaia, Gazzelle, Geolier e Ghali.

E ancora: Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Jvli, Il Tre, Irama, La Rappresentante di Lista, La Sad, Loredana Bertè, Mahmood, Mara Sattei, Matteo Paolillo, Mr. Rain, Noemi, Olly, Orietta Berti, Paola e Chiara, Petit, Piero Pelù, i Pooh, Raf, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Santi Francesi, Sarah, Shade, Tananai, i The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Umberto Tozzi.