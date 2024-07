Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: iStock Un taxi Mercedes 240D ha raggiunto l'incredibile record di 7 milioni di Km percorsi

Le auto tedesche sono indistruttibili. Questo luogo comune, che per anni ha accompagnato ogni discussione da bar incentrata sulle vetture prodotte in Germania, sembra trovare terreno ancora fertile ai giorni nostri specie considerando quanto avviene sull’isola di Gran Canaria dove una Mercedes 240 D della serie W123 ha raggiunto un record praticamente imbattibile toccando quota 7 milioni di chilometri percorsi dal 1988 a oggi.

Una Mercedes da record

La notizia ha dapprima fatto il giro di tutte le testate spagnole per poi varcare i confini nazionali e diventare di dominio mondiale. Sull’isola di Gran Canaria circola ancora una Mercedes 240 D utilizzata come taxi dal 1988 che ha trasportato all’incirca 1,4 milioni di passeggeri – grazie all’allestimento a passo lungo – e fatto segnare la bellezza di 7 milioni di Km percorsi pari a 175 giri della Terra. Numeri incredibili per un’auto ultratrentennale.

In realtà è tutto vero ed è frutto di una cura maniacale dei proprietari della Mercedes. L’auto è stata acquistata nel lontano 1986 da Domingo, uno dei taxisti più conosciuti dell’isola di Maspalomas, ma è stata immatricolata solo due anni dopo. Le caratteristiche tecniche della Mercedes 240D oggi fanno quasi tenerezza: il diesel 4 cilindri da 2.4 litri eroga appena 71 cavalli. Un dato che all’epoca era ritenuto più che soddisfacente per questa tipologia di motori.

Caratteristica della Mercedes 240D è l’allestimento a passo lungo in grado di ospitare fino a 7 passeggeri oltre al conducente. Conducente che oggi è il figlio di Domingo e che non ha alcuna intenzione di mandare in pensione la vettura da record. Basti pensare che questa viene ancora utilizzata regolarmente ogni giorno con 3 turni da 8 ore al giorno per un totale di 700 chilometri al giorno spesi per portare in giro per l’isola i turisti attratti da una vera e propria auto da record.

Manutenzione e cure amorevoli

Francisco, il figlio di Domingo, è l’attuale proprietario della Mercedes da record e cura il taxi con amore senza risparmiarsi nella manutenzione. Quando il padre ha ceduto la vettura al figlio l’auto aveva già percorso la bellezza di 3,7 milioni di chilometri e fu deciso allora di sottoporla ad un restauro accurato. Oggi la Mercedes 240D taxi continua imperterrita a viaggiare sull’isola ogni giorno macinando chilometri su chilometri.

C’è da dire che non tutti i pezzi sono quelli originali del 1986. Il motore, ad esempio, è stato sostituito con uno di identica cilindrata, mentre il telaio è stato rinforzato ed i sedili vengono rifoderati ad intervalli regolari per evitare che i turisti attratti dalla vettura da record debbano accomodarsi all’interno di un abitacolo trascurato. Inoltre, per far non prestare il fianco a problemi di affidabilità, ogni settimana la Mercedes 240D viene sottoposta a cambio dell’olio.

Analogamente le amorevoli cure del proprietario del taxi riguardano il motore. Ogni milione di chilometri percorsi, infatti, questo viene sottoposto ad una revisione specifica (e non potrebbe essere diversamente). Ah, è bene notare come tutti i chilometri della Mercedes 240D siano stati percorsi esclusivamente sulle strade dell’isola e questo fa capire ulteriormente come la vettura sia una vera e propria attrazione del luogo cercata dai turisti!