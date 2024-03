L’uomo che ha comprato solo auto Fiat nella sua vita

Un vero e proprio, quanto insolito, record per Fiat: la Casa del Lingotto ha voluto celebrare il suo cliente più fedele, che ha comprato 55 vetture in 60 anni

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Mr Fiat: compra vetture della Casa italiana in 60 anni

Il suo nome è David Franklin, ed è l’uomo che possiamo definire “cliente da record per Fiat”. Residente nel Buckinghamshire, nel Regno Unito, ha 84 anni e una grandissima passione per le vetture del brand italiano. Tanto che Fiat ha deciso di celebrarlo come uno dei suoi clienti inglesi più affezionato, che ha posseduto ben 55 auto del marchio in 60 anni.

E oggi ha appena ritirato la sua ultima fedelissima, la Nuova 500 Red: l’elettrica è la sua Fiat numero 55. Potrebbe anche essere l’acquirente di auto più fedele al mondo, secondo alcune indiscrezioni, non abbiamo in mano i dati ufficiali. Anche la sua primissima auto è stata una Fiat 500 (di prima generazione), che pagò 399 sterline, come lui stesso ha dichiarato.

Le auto di David Franklin

Il noto proprietario delle 55 Fiat, durante tutta la sua carriera da automobilista, che tra l’altro – nonostante gli 84 anni – non è ancora terminata, ha guidato quasi tutti i modelli Fiat che la Casa torinese ha sfornato, anno dopo anno, e che anche noi conosciamo benissimo.

Dalla 500 Abarth alla 1500, è passato poi alla 850 anche in versione Coupé, ma ha avuto tra le mani anche delle vetture uniche, modelli molto rari, tra cui ad esempio la Fiat 850 Idromatic o ancora la 130 con motore V6 di 3.2 litri. Secondo quanto lo stesso signor Franklin ha dichiarato, pensa di aver percorso – in tutta la sua vita e sempre a bordo di auto Fiat – circa un milione di chilometri.

Oltre a essere fedele al marchio italiano, l’inglese non ha mai abbandonato le motorizzazioni a benzina. Per la prima volta oggi, a 84 anni, l’uomo ha deciso di fare il grande passo e dirigersi verso le motorizzazioni a zero emissioni, comprando così una nuova Fiat 500 Red Edition – di cui abbiamo già parlato – 100% elettrica.

La carriera in Fiat

David Franklin ha raccontato di aver lavorato in Fiat sino al 1974, per questo è rimasto molto affezionato alla Casa automobilistica italiane tra le più note al mondo, nonostante la sua carriera sia terminata ormai da quasi 50 anni. E infatti ha dichiarato: “Fiat non mi ha mai deluso, quindi non li ho delusi”, il ragionamento non fa una piega.

Oltre ai modelli già citati prima, nel garage dell’uomo hanno trovato posto la mitica Fiat Uno, anche in una versione Turbo – icona indimenticabile del brand – e la Fiat Panda, l’auto più venduta ancora oggi. L’uomo ha guidato poi la Fiat Coupé Turbo, la Fiat Croma, la Fiat 500X, la Fiat Bravo e la Fiat Tipo. Praticamente quasi tutte le auto prodotte dal brand italiano sono passate tra le mani del signor Franklin. A detta del proprietario Fiat da record, i suoi modelli preferiti sono stati la 850 Coupé e la Multipla, e oggi anche la sua nuovissima e fiammante 500 elettrica.

Il signore ha dichiarato: “Avendo guidato Fiat costantemente per quasi 60 anni, è molto difficile dire quante miglia sia io che la mia famiglia abbiamo percorso con un’auto Fiat. Tuttavia, fino al Covid, io e Michela ci recavamo in Italia almeno una volta all’anno, a volte due quando i ragazzi erano più piccoli”.

Tra gli altri modelli posseduti dalla famiglia Franklin ci sono poi la 600, la 1500, la 2300 familiare, la 124 familiare, la 127, la 128, la 131, la 132, l’Argenta, la Marea, la Punto e la 500X. Non è tutto, perché nel frattempo hanno preso spazio nel garage di Franklin anche le cuginette Lancia, una Dedra Turbo e una Thema Turbo.

Mr Fiat, così oggi lo chiama la Casa, ha iniziato a lavorare per Fiat nel 1962, nella concessionaria di Wembley, fino a diventare responsabile tecnico, diventando anche pilota di auto derivate dalla serie. La prima Fiat di David Franklin è stata comprata nel 1963, una 500D di colore rosso.