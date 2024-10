Quali sono i veicoli usati che hanno percorso il maggior numero di chilometri in Italia? In una nuova indagine emergono, in maniera incontrovertibile, 3 modelli

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat I veicoli usati col maggior numero di km percorsi

Abbiamo deciso: vogliamo acquistare un veicolo usato. Conosciamo un rivenditore che ci offre proprio quello dei nostri sogni a un prezzo imbattibile, e fiutiamo l’affare. Prima di lasciarci cogliere da facili entusiasmi, è, però, buona norma valutare una serie di parametri, in grado di influire sulla nostra esperienza.

Ad esempio, la carrozzeria ha riportato dei danni evidenti? E poi quanti chilometri sono stati percorsi? Ma questa è giusto la superficie, perché vanno altresì analizzati degli elementi nascosti e poco evidenti. Lo spiegano gli specialisti di carVertical, autori di un’indagine sui mezzi verificati nel 2024 in Italia.

Passaggi di consegna

I veicoli di seconda mano vengono spesso esportati all’estero. Tra quelle oggetto dell’indagine, spiccano una BMW M5 del 2018 e una Maserati GranTurismo del 2010, entrambe a quota 5. Trattandosi di opzioni di classe premium, forse il prezzo ha in qualche modo contribuito, visto che non tutti hanno disponibilità economiche sufficienti per permettersele. D’altro canto, i fortunati hanno certamente ragione di concedere loro una chance, date le conclamate doti di design, stile e prestazioni che le caratterizzano.

Un’auto può anche cambiare spesso di mano durante la sua vita. Il primato spetta a una Mercedes-Benz Classe A del 2013 con 15 proprietari, mentre un’Audi A7 e una BMW Serie 3 del 2003 chiudono a 14. Come spiega Matas Buzelis, esperto del settore automotive e Head of Communications di carVertical, è un aspetto troppo sottovalutato: “Se un’auto ha avuto così tanti conducenti diversi, gli acquirenti dovrebbero indagarne il motivo.

Normalmente i veicoli vengono tenuti per almeno 4-6 anni, ma se l’auto cambia proprietario ogni anno o addirittura ogni due mesi, potrebbero esserci dei problemi a lungo termine. Questo vale in particolare per i veicoli importati, in quanto risalire al numero di proprietari diversi potrebbe risultare più complicato. Questa verifica è facile da effettuare con i report storici generati da carVertical, che condividono informazioni relative all’immatricolazione dell’auto e ai passaggi di proprietà”.

Siccome nessuno è perfetto, capita di rimanere coinvolti in incidenti. Basta un pizzico di distrazione e combini il pasticcio, oppure la responsabilità è dell’altro conducente coinvolto. Ma, talvolta, il conteggio dei sinistri raggiunge vette impensabili. Tra i mezzi esaminati da carVertical nel 2024, una BMW Serie 3 del 2007 ne registra ben 10. In termini di costo complessivo, la ‘maglia nera’, con 310.000 euro, spetta a una Lamborghini Urus del 2019.

Il re dei chilometri percorsi

Ma veniamo alla parte probabilmente più interessante del report: i chilometri percorsi. A tal proposito, guida un Fiat Ducato del 2014 con 594.741 km, seguito a ruota da un Opel Vivaro del 2015 con 571.943 e una Mercedes-Benz Classe V del 2016 con 490.463 km. L’ennesima conferma dell’eccellente tenuta che contraddistingue il Ducato, molto apprezzato dai professionisti.

Infine, anche se illegale, la pratica di manomettere i chilometri rimane un problema attuale. I 281.926 di un Fiat Fiorino del 2013 sono il caso più eclatante. “Acquistare un veicolo e solo in seguito scoprire una frode sul contachilometri è davvero un incubo – ha commentato Buzelis -. Un’auto con centinaia di migliaia di km percorsi non può più essere affidabile: questi veicoli compromettono la sicurezza stradale, mettendo in pericolo non solo i guidatori e i passeggeri, ma anche gli altri membri del traffico”.