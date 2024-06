Fonte: iStock Parco di auto in vendita.

In Italia continuano a crescere i numeri del mercato delle auto usate: gli italiani cercano sempre più le vetture di seconda mano, spinti dall’inflazione e dall’aumento dei tassi di interesse.

Sul fronte dell’usato, carVertical, società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, ha condotto un’indagine per scoprire quali sono stati i modelli di seconda mano più cercati nel 2023.

Quali sono le auto usate più cercate dagli italiani

Secondo i dati forniti da carVertical, al primo posto nella classifica delle auto usate più cercate dagli italiani c’è la Fiat 500: il modello della Casa del Lingotto rappresenta il 6,7% di tutti i controlli storici eseguiti all’interno della piattaforma.

Dietro alla Fiat 500 che vedrà presto una nuova versione ibrida con motore 3 cilindri e cambio manuale, al secondo posto troviamo la Volkswagen Golf con il 4,9% delle ricerche. Gradino più basso del podio, invece, per l’Audi A3: il modello della Casa tedesca ha fatto registrare il 4,7% delle ricerche secondo carVertical.

In quarta posizione, infine, troviamo la Mercedes-Benz Classe A, cercata dal 3,6% degli utenti interessati all’acquisto di un’auto di seconda mano. Dalle prime quattro posizioni della classifica si può notare come gli automobilisti del nostro Paese, oltre ai marchi italiani, siano molto interessati anche a quelli tedeschi che godono di un’ottima reputazione nel mercato dell’usato e tendono a svalutarsi più lentamente con il passare del tempo.

La ricerca di carVertical, inoltre, ha permesso di conoscere quali sono le Case automobilistiche più gettonate dai potenziali acquirenti di vetture di seconda mano: al primo posto c’è Fiat con il 18,4% delle ricerche, seguita da Audi con il 16%. In terza posizione, con l’11%, c’è Alfa Romeo che ha da poco presentato le nuove nuova Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport.

A tal proposito Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico e Head of Communications di carVertical, ha dichiarato: “Nonostante la forte concorrenza di alcuni produttori tedeschi, gli italiani tendono spesso a preferire l’acquisto di automobili locali: tra i Paesi analizzati, l’Italia è l’unico ad avere nei primi posti in classifica un marchio italiano. Quando un modello di auto è molto cercato su carVertical, significa che c’è una forte domanda e questo ci consente di identificare i veicoli usati più popolari tra gli acquirenti”.

Auto di seconda mano: a cosa fare attenzione

Nel report sul mercato dell’usato, carVertical ricorda che è importante prestare attenzione a diversi fattori quando si cerca una vettura di seconda mano: molti veicoli, per esempio, possono avere il contachilometri falsificato oppure possono presentare dei danni nascosti.

Di tutte le Fiat 500 controllate nel 2023, per esempio, il 3,4% presentava un chilometraggio falso, mentre il 9,7% aveva subito dei danni in passato. Numeri ancora più alti per le Volkswagen Golf: il 3,6% aveva dati alterati per il contachilometri e il 15,7% aveva riportato danni negli anni precedenti.

Percentuale di esemplari danneggiati inferiori per la Fiat Punto: solo il 3,2%. In generale i guasti, più o meno evidenti, potrebbero richiedere una spesa ulteriore per l’acquirente che deve sistemare la vettura: il valore medio dei danni delle Fiat 500 è stato di 7.127 euro, mentre per le Mercedes-Benz Classe A si sale a 10.596 euro di media.