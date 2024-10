Con le novità in arrivo sulla patente digitale sarà più facile gestire questo documento: i cambiamenti in arrivo e cosa bisogna sapere tra codici e simboli

La patente di guida italiana è il che consente ai cittadini di condurre veicoli a motore su strada. Viene rilasciata dopo aver superato degli esami teorici e pratici. Comprendere tutte le informazioni riportate sulla patente non è sempre intuitivo. Da qui l’importanza di capire come si legge la patente, esplorando in dettaglio sia il fronte sia il retro del documento, oltre ai codici armonizzati e altre informazioni utili.

Fronte della patente: i dati che contiene

La parte frontale della patente è quella che contiene le principali informazioni personali del titolare. I dati sono disposti secondo una numerazione standard che segue il formato europeo e sono facilmente identificabili:

cognome : qui viene riportato il cognome del titolare della patente;

: qui viene riportato il cognome del titolare della patente; nome : il nome del titolare;

: il nome del titolare; data e luogo di nascita : questa voce indica la data e il luogo di nascita del titolare. 4a. Data di rilascio : questa voce indica la data in cui la patente è stata emessa per la prima volta o rinnovata, nel caso in cui sia stata aggiornata a seguito di smarrimento o deterioramento. 4b. Data di scadenza : qui è riportata la data in cui la patente scadrà e dovrà essere rinnovata. 4c. Autorità di rilascio : questo campo specifica l’ente che ha emesso la patente, come un ufficio della Motorizzazione Civile;

: questa voce indica la data e il luogo di nascita del titolare. 4a. : questa voce indica la data in cui la patente è stata emessa per la prima volta o rinnovata, nel caso in cui sia stata aggiornata a seguito di smarrimento o deterioramento. 4b. : qui è riportata la data in cui la patente scadrà e dovrà essere rinnovata. 4c. : questo campo specifica l’ente che ha emesso la patente, come un ufficio della Motorizzazione Civile; numero della patente : un codice alfanumerico di 10 cifre che identifica in maniera univoca la patente del titolare;

: un codice alfanumerico di 10 cifre che identifica in maniera univoca la patente del titolare; foto : la fotografia del titolare;

: la fotografia del titolare; firma: la firma autografa del titolare.

Retro della patente, quali informazioni

La parte posteriore della patente contiene le informazioni relative alle categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare, le date di rilascio e scadenza per ciascuna categoria ed eventualmente le limitazioni o condizioni aggiuntive:

categoria di patente : qui vengono elencate le categorie di veicoli per le quali il titolare ha l’autorizzazione alla guida, come la categoria A per le moto, B per le automobili, C per i mezzi pesanti, e così via;

: qui vengono elencate le categorie di veicoli per le quali il titolare ha l’autorizzazione alla guida, come la per le moto, per le automobili, per i mezzi pesanti, e così via; date di rilascio e scadenza : queste colonne indicano rispettivamente la data in cui il titolare ha ottenuto l’abilitazione per ciascuna categoria di veicolo e la data di scadenza della stessa, alla quale sarà necessario rinnovarla;

: queste colonne indicano rispettivamente la data in cui il titolare ha ottenuto l’abilitazione per ciascuna categoria di veicolo e la data di scadenza della stessa, alla quale sarà necessario rinnovarla; restrizioni e condizioni: nella colonna restrizioni o condizioni particolari sono inseriti i codici armonizzati che segnalano limitazioni o requisiti speciali per la guida di veicoli. Ad esempio, il codice 01 indica l’obbligo di utilizzare correzioni visive come occhiali o lenti a contatto durante la guida, mentre il codice 78 segnala che il titolare può guidare solo veicoli con cambio automatico.

Codici armonizzati e il loro significato

I codici armonizzati presenti sulla patente fanno riferimento a condizioni o limitazioni imposte al titolare. Questi codici sono standardizzati a livello europeo e seguono una numerazione uniforme per facilitare la comprensione in tutti i Paesi dell’Unione europea:

codice 01 : correzione della vista obbligatoria (occhiali o lenti a contatto);

: correzione della vista obbligatoria (occhiali o lenti a contatto); codice 02 : protesi uditiva obbligatoria;

: protesi uditiva obbligatoria; codice 03 : obbligo di un tutore o apparecchio ortopedico;

: obbligo di un tutore o apparecchio ortopedico; codice 05 : limitazioni relative a orari o velocità, come l’obbligo di guidare solo di giorno;

: limitazioni relative a orari o velocità, come l’obbligo di guidare solo di giorno; codice 78 : obbligo di guida con veicoli dotati di cambio automatico;

: obbligo di guida con veicoli dotati di cambio automatico; codice 95 : obbligo di formazione professionale per autisti (in particolare per trasporti professionali) ;

: obbligo di formazione professionale per autisti (in particolare per trasporti professionali) ; codice 102: limitazioni legate a particolari condizioni mediche che influiscono sulla guida.

Aggiornamenti della patente e nuove normative

Con l’entrata in vigore delle nuove normative europee e del Codice della Strada, la patente ha subito numerosi aggiornamenti negli ultimi anni. Ad esempio, dal 19 gennaio 2013, il modello di patente emesso è il MC 720P, che ha sostituito il modello MC 720/F. Oltre alle informazioni di base, la patente italiana è stata dotata di caratteristiche di sicurezza avanzate, come ologrammi e microchip, per ridurre il rischio di contraffazioni.

Come verificare il saldo punti sulla patente

Oltre ai dati riportati fisicamente sul documento, è possibile verificare il saldo dei punti sulla patente attraverso diversi canali. Ogni titolare di patente può controllare il proprio saldo:

online , tramite il portale dell’Automobilista:

, tramite il portale dell’Automobilista: telefonicamente , chiamando il numero dedicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

, chiamando il numero dedicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. via app, utilizzando l’app ufficiale dedicata, che consente di accedere alle informazioni personali e al saldo punti.

A ogni patente sono assegnati inizialmente 20 punti, che possono aumentare fino a un massimo di 30 per buona condotta, ma che possono diminuire in caso di infrazioni del Codice della Strada.

Le differenze tra i vari modelli di patente

Nel corso degli anni, il modello di patente di guida italiano è cambiato diverse volte per adattarsi alle normative europee e aumentare la sicurezza dei documenti. Dal 2013 è in vigore il modello MC 720P, che ha sostituito i vecchi modelli cartacei. Questo nuovo formato ha introdotto elementi di sicurezza avanzati, come un microchip integrato e specifici ologrammi per prevenire contraffazioni. Inoltre, l’attuale modello è conforme agli standard dell’Unione Europea, con un layout comune a tutti i Paesi membri.

La patente di guida europea segue una struttura comune che garantisce la leggibilità e il riconoscimento automatico del documento in tutti gli Stati membri. Questo formato prevede una tessera plastificata rosa, simile a una carta di credito, che consente di integrarsi nei sistemi di controllo internazionali. Ogni patente emessa contiene dati uniformi, quali nome, foto, firma e categorie di veicoli autorizzati alla guida, rendendola così riconoscibile a livello europeo.

La patente di guida è suddivisa in categorie, ognuna delle quali abilita alla guida di specifici tipi di veicoli. La categoria A consente di guidare moto, mentre la categoria B è per le auto. La categoria C abilita alla guida di mezzi pesanti come camion, e la categoria D è riservata ai conducenti di autobus. Sul retro della patente, ogni categoria è accompagnata dalle date di rilascio e di scadenza, che indicano la validità del permesso per quel tipo di veicolo.

Esistono anche patenti di guida speciali per le persone con disabilità fisiche. Queste patenti possono essere soggette a specifiche limitazioni, riportate sotto forma di codici armonizzati che indicano, ad esempio, l’obbligo di guida con veicoli adattati per le esigenze del titolare (codice 40 per adattamenti particolari ai pedali o codice 42 per adattamenti del volante). Questi codici indicano le modifiche necessarie al veicolo per garantire la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada.