Fonte: 123RF La conoscenza dei codici della patente è importante per una guida consapevole

I codici sulla patente di guida sono informazioni che completano l’identificazione del titolare. Specificano requisiti, restrizioni e autorizzazioni per la guida di veicoli particolari o con condizioni di salute o sicurezza. L’inserimento di questi codici è disciplinato dalla normativa europea per garantire uniformità e facilità di lettura su tutto il territorio comunitario.

Che cosa sono i codici della patente

I codici della patente, riportati nella parte posteriore del documento, specificano dettagli aggiuntivi relativi alla guida. Si tratta di limitazioni dovute a condizioni di salute; adattamenti o modifiche necessari sui veicoli per la guida sicura; restrizioni sull’uso di categorie specifiche di veicoli; informazioni amministrative, come duplicati della patente o conversioni da patenti emesse in altri Stati.

Con l’avvento della guida assistita e autonoma sono allo studio codici che identifichino le abilitazioni per veicoli dotati di assistenza alla guida avanzata. I codici per la guida autonoma sono in fase di sviluppo, per garantire che i conducenti possiedano le competenze necessarie all’uso di tecnologie sofisticate che supportano la guida autonoma o semi-autonoma

Categorie dei codici principali

I codici della patente possono essere suddivisi in quattro grandi categorie: correzioni visive e altri ausili, adattamenti al veicolo, restrizioni per categoria di patente e limitazioni personali o amministrative.

Correzioni visive e ausili per la guida

Alcuni codici indicano l’obbligo di utilizzare strumenti per la visione corretta o ausili specifici per chi ha necessità particolari:

Codice 01 : riguarda la correzione visiva, obbligando il conducente a utilizzare occhiali (codice 01.01 ) o lenti a contatto ( 01.02 ) per guidare;

: riguarda la correzione visiva, obbligando il conducente a utilizzare occhiali (codice ) o lenti a contatto ( ) per guidare; Codice 02 : fa riferimento all’uso di protesi uditive, richieste per chi necessita di supporti per l’udito durante la guida;

: fa riferimento all’uso di protesi uditive, richieste per chi necessita di supporti per l’udito durante la guida; Codici 03 e 05: indicano protesi agli arti o limitazioni come guida accompagnata, restrizioni di orario, velocità limitata o divieti di guida su autostrada, a seconda delle condizioni fisiche del conducente.

Adattamenti necessari al veicolo

Questi codici evidenziano modifiche strutturali che devono essere applicate al veicolo affinché il conducente possa utilizzarlo in sicurezza:

Codice 10 : modifiche al sistema di cambio di velocità;

: modifiche al sistema di cambio di velocità; Codice 20 : adattamenti al sistema di frenatura, spesso personalizzati per essere azionati manualmente;

: adattamenti al sistema di frenatura, spesso personalizzati per essere azionati manualmente; Codice 31 e sottocodici: protezioni e adattamenti ai pedali per permettere al conducente di azionarli correttamente senza rischi;

e sottocodici: protezioni e adattamenti ai pedali per permettere al conducente di azionarli correttamente senza rischi; Codici 44.07 e 44.08: adattamenti ai comandi, come leve del cambio personalizzate, specchietti retrovisori speciali, o un sedile con altezza regolabile per permettere al conducente di toccare il suolo con entrambi i piedi.

Restrizioni per categoria di patente

Alcuni codici armonizzati limitano l’utilizzo della patente a veicoli o configurazioni:

Codice 78 : consente la guida solo su veicoli con cambio automatico, particolarmente utile per i conducenti che non sono addestrati su veicoli con cambio manuale o che presentano limitazioni fisiche;

: consente la guida solo su veicoli con cambio automatico, particolarmente utile per i conducenti che non sono addestrati su veicoli con cambio manuale o che presentano limitazioni fisiche; Codici 72, 73, 74 : restringono l’uso della patente a determinate categorie di veicoli, come motocicli di cilindrata limitata o veicoli a motore leggero (fino a 125 cc);

: restringono l’uso della patente a determinate categorie di veicoli, come motocicli di cilindrata limitata o veicoli a motore leggero (fino a 125 cc); Codice 79: specifica adattamenti alla categoria di veicoli, come i motocicli con sidecar, e impone limiti tecnici sul tipo di veicoli che il conducente è autorizzato a guidare​

Limitazioni alla guida e restrizioni amministrative

Le limitazioni comprendono le restrizioni sull’orario di guida, la presenza di accompagnatori o la necessità di evitare il consumo di alcol:

Codice 61 : limite alla guida in orari diurni, generalmente per persone anziane o con specifici problemi di vista;

: limite alla guida in orari diurni, generalmente per persone anziane o con specifici problemi di vista; Codice 62 : limite al percorso, con restrizioni su quali tratti stradali possono essere percorsi.

: limite al percorso, con restrizioni su quali tratti stradali possono essere percorsi. Codice 68 : divieto di alcol prima della guida, applicabile a soggetti con precedenti problematici in termini di consumo di alcol;

: divieto di alcol prima della guida, applicabile a soggetti con precedenti problematici in termini di consumo di alcol; Codice 69: richiede l’installazione di dispositivi Alcolock per impedire la guida sotto l’effetto di alcol.

Codici amministrativi e duplicati

I codici amministrativi, come 70 e 71, indicano conversioni e duplicati della patente. Questi sono importanti perché offrono informazioni immediate su duplicati rilasciati in seguito a smarrimento o furto. Il codice 95 indica che il conducente ha superato l’esame di idoneità professionale (CQC) necessario per guidare veicoli commerciali, e la presenza del codice armonizzato 100 (o superiore) segnala che si tratta di una restrizione valida solo sul territorio nazionale, come nel caso delle patenti speciali rilasciate per alcune categorie di disabilità.

L’importanza della standardizzazione europea

I codici della patente rispondono a standard unificati dell’Unione europea, che facilitano la comprensione tra i Paesi membri e migliorano la sicurezza stradale, garantendo che un conducente sia in regola con le normative locali ed europee anche all’estero.

Le autorità stradali possono così verificare facilmente le abilitazioni del conducente, le sue limitazioni e la necessità di ausili specifici con l’obiettivo di garantire la sicurezza per sé e per gli altri utenti della strada.

Con l’introduzione della patente digitale, i codici potranno essere aggiornati più facilmente e in tempo reale. La digitalizzazione permetterà anche di automatizzare la verifica dei requisiti specifici, semplificando i controlli e migliorando l’efficienza dei sistemi di sicurezza stradale. La patente digitale permetterà di integrare anche nuove categorie di codici per adattarsi all’evoluzione della mobilità

Codici nazionali per le patenti speciali

Alcuni codici della patente sono specifici per le patenti nazionali e non sono validi all’estero. Questi codici, spesso numerati a partire da 100, sono emessi per rispondere a normative locali, come per alcune disabilità riconosciute solo in determinati Paesi. Questo permette ai conducenti di utilizzare i loro veicoli in sicurezza nel Paese d’origine, ma con limitazioni all’estero.

Con l’adozione di veicoli elettrici e ibridi, si stanno introducendo nuovi codici per specificare le limitazioni e le abilitazioni per la guida di questi veicoli. Ad esempio, i codici 79.XX indicano l’autorizzazione a guidare veicoli con caratteristiche particolari, come quelli a basse emissioni. Questi codici aiutano a identificare i conducenti abilitati a utilizzare veicoli con tecnologie emergenti, consentendo controlli più mirati nelle zone a traffico limitato per le emissioni.

Integrazione dei Codici con le assicurazioni

C’è poi un altro aspetto da tenere in considerazione quando si fa riferimento ai codice della patente di guida. Le compagnie assicurative possono basarsi su questi codici per valutare il rischio associato a un conducente.

In termini più concreti, un guidatore con limitazioni specifiche, come la necessità di adattamenti al veicolo, potrebbe ricevere un premio assicurativo più alto per coprire eventuali spese aggiuntive in caso di incidenti. Questa interazione tra assicurazioni e codici della patente consente una valutazione del rischio più precisa e personalizzata.