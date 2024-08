Cartelli stradali contromano

Fin da quando frequentavamo le lezioni all’autoscuola per preparare l’esame di teoria dovevamo apprenderne il significato dei segnali contromano. Il Codice della Strada italiano non ci semplifica, però, la vita, dato quanti ne prevede; perciò, può essere una buona idea fare un ripasso generale. Se dovete sostenere il test nei prossimi giorni (in bocca al lupo!), proseguendo potrete testare le conoscenze. Altrimenti, qualora abbiate già ottenuto la licenza di guida, ma tendete a usare poco la macchina, una veloce rispolverata ai concetti base vi verrà comunque utile. Osservare le direttive del legislatore nazionale vi risparmierà delle sanzioni esemplari, sancite per dissuadere da condotte incaute. Trasgredire certe regole rischia, infatti, di porre la vostra stessa incolumità e quella degli altri a repentaglio. Passiamo, quindi, in esame dieci segnali comuni, ciascuno dal differente significato e adottato in contesti specifici. Attenetevi alle norme e avrete modo di circolare nella massima tranquillità.