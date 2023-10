Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Amazon Prime Day: compra il tuo monopattino elettrico a un prezzo imperdibile

Il monopattino elettrico è l’alternativa green che può essere usata per muoversi in città, motivo per il quale – da qualche anno a questa parte – ne vediamo sempre di più aggirarsi nei centri urbani. Visto l’aumento del numero di monopattini in circolazione, il nuovo Codice della Strada ha previsto anche una regolamentazione ad hoc per questi veicoli.

Perché avere un monopattino elettrico

Nonostante i dubbi e le lamentele riguardanti la sicurezza dei monopattini elettrici in circolazione, spesso molto pericolosi e responsabili di incidenti gravissimi, seguendo le buone norme di convivenze e del CdS è possibile beneficiare di diversi vantaggi che derivano dalla guida di un monopattino.

Innanzitutto si tratta di uno dei mezzi ideali per gli spostamenti in città, per percorrere brevi distanze ogni giorno, senza dover usare i mezzi pubblici o l’auto, evitando quindi il traffico urbano. Si tratta di un mezzo leggero e compatto, facile da guidare e che può essere ripiegato e portato direttamente in ufficio. È sicuramente più ecologico dello scooter o di qualsiasi altro mezzo a motore, essendo a emissioni zero.

Non sottovalutiamo anche i costi: sicuramente mantenere un monopattino elettrico costa meno rispetto all’auto. Per non parlare dei risparmi sul carburante, i parcheggi e altre spese possibili.

Non solo è sostenibile ed economico, ma il monopattino elettrico potrebbe essere anche l’alternativa divertente per esplorare la città senza camminare per ore, raggiungendo anche gli angoli più angusti in modo più semplice e rapido. Detto ciò, i prezzi di un buon monopattino elettrico (sul mercato ormai ce ne sono tantissimi) variano parecchio, ma in genere sono abbastanza accessibili a tutti.

La super notizia di oggi però è che grazie a queste giornate di “festa dello shopping autunnale”, i Prime Day, oggi su Amazon ci sono diversi modelli ottimi e scontatissimi. Non potete non approfittare di queste offerte speciali.

Le migliori promozioni su Amazon

Vediamo quali sono le migliori promozioni di oggi suoi monopattini elettrici. Per scoprire gli sconti e i prezzi, che potrebbero non essere costantemente aggiornati, ti consiglio di cliccare direttamente sulla box del prodotto che ti interessa per scoprire l’offerta di oggi!

Il più scontato

Iniziamo da lui, il più scontato in assoluto: oggi Amazon propone un ribasso del 26% sul prezzo di listino originale. È il monopattino elettrico Segway-Ninebot, Modello F65I per adulti, un nome – una garanzia. Oggi lo puoi comprare risparmiando ben 200 euro: ribasso da 769,00 a 569,00 euro.

È dotato di freni su entrambe le ruote, di un cicalino, di indicatori di direzione e di luci anteriori bianche o gialle, oltre a luci posteriori rosse. Raggiunge la velocità massima consentita dalla legge pari a 25 km/h, garantisce 65 chilometri di autonomia, una scelta perfetta.

Grazie alle grosse ruote da 10″ con camera d’aria la guida è più confortevole e le vibrazioni sono ridotte. La trazione posteriore del Ninebot F65I assicura un’esperienza di guida stabile, tutte le informazioni di cui il conducente ha bisogno sono trasmesse sul display a LED, come la modalità di guida, la ricarica della batteria rimanente, la velocità, l’accensione delle luci e molto altro ancora.

Il monopattino per tutti

Buono anche lo sconto del 20% sul prezzo d’acquisto riservato al Nilox – X- Drive M1. Monopattino elettrico pieghevole con tracolla, motore da 350 W, autonomia garantita di 25 chilometri. È un monopattino leggero dotato di Cruise Control, Smart Display, chiave NFC e frecce direzionali. Oggi lo paghi 319,00 euro anziché 399,00 risparmiando 80 euro.

Il monopattino elettrico X-Drive M1 è dotato di morbide manopole antibatteriche e fluorescenti, sticker riflettenti e luci ad alta visibilità, frecce di svolta, tre differenti velocità (6, 20 o 25 km/h), Cruise Control, chiave NFC. Pesa solo 13,8 kg.

Anche in questo caso la dotazione di serie prevede freni su entrambe le ruote, cicalino, indicatori di direzione e luci anteriori bianche o gialle, oltre a luci posteriori rosse.

Il più economico

Già venduto a un piccolo prezzo, oggi il monopattino elettrico Xiaomi Electric Scooter 4 Go beneficia di uno sconto del 10%, lo puoi pagare solo 268,84 euro anziché 299,00.

Dotato di indicatori di direzione integrati, vanta 18 chilometri di autonomia, sistema doppia frenata, telaio in acciaio, recupero energetico KERS, design antiscivolo e app di controllo.

La dotazione di serie comprende sempre freni su entrambe le ruote, cicalino, indicatori di direzione, luci anteriori bianche o gialle e posteriori rosse. Caratterizzato da un design minimal, è leggero e trasportabile ovunque. Si connette all’App Xiaomi Home per controllare la velocità e la carica rimanente in tempo reale (collegamento Bluetooth).

Il sistema KERS recupera l’energia cinetica di un veicolo in movimento quando è in frenata, per aumentare la durata della batteria, è dotato infine di pneumatici da 8,1 pollici solidi a nido d’ape, che non necessitano di manutenzione.

Che cosa dice la legge

Come sappiamo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha proposto un inasprimento delle sanzioni e ha introdotto il pacchetto “tolleranza zero”. Il Codice della Strada è cambiato in differenti ambiti, tra cui quello relativo alla circolazione dei monopattini elettrici in città.

Visto l’aumento di questi mezzi, serviva una regolamentazione chiara per garantire la sicurezza di tutti, e la norma oggi prevede:

l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Chi circola senza copertura rischia da 100 a 400 euro di multa;

per i monopattini elettrici. Chi circola senza copertura rischia da 100 a 400 euro di multa; dovranno essere dotati di una targa , altra grande novità. Deve essere un contrassegno identificativo, plastificato e non rimovibile, chiaramente essenziale per assicurare il monopattino elettrico. Anche in questo caso la sanzione per i trasgressori va da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro;

, altra grande novità. Deve essere un contrassegno identificativo, plastificato e non rimovibile, chiaramente essenziale per assicurare il monopattino elettrico. Anche in questo caso la sanzione per i trasgressori va da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro; è diventato obbligatorio anche l’uso del casco per tutti, indipendentemente dall’età. Una nuova regola che chiaramente vuole aumentare la sicurezza dei conducenti, che possono viaggiare sempre protetti da possibili urti e incidenti, anche a bassa velocità. Il casco è fondamentale, il suo utilizzo non può essere sottovalutato;

per tutti, indipendentemente dall’età. Una nuova regola che chiaramente vuole aumentare la sicurezza dei conducenti, che possono viaggiare sempre protetti da possibili urti e incidenti, anche a bassa velocità. Il casco è fondamentale, il suo utilizzo non può essere sottovalutato; sono stati introdotti differenti divieti, l’obiettivo è rendere più sicura la circolazione nelle città: non si può guidare il monopattino elettrico sui marciapiedi, come accade per le biciclette, a meno che non sia portato a mano. Divieti poi contro la sosta selvaggia, una problematica riscontrata in troppe occasioni (soprattutto sui marciapiedi e fuori dagli stalli appositi), non si può circolare con i monopattini nemmeno nelle aree extraurbane con obbligo di blocco automatico per i veicoli a noleggio. Attenzione: ogni mezzo deve essere venduto (e non modificato) con frecce e freno su entrambe le ruote. Non possono essere effettuate modifiche di alcun tipo neanche alla potenza del motore e alla conseguente velocità del veicolo: la legge parla chiaro, il limite massimo deve essere di 25 km/h. Le multe in questi casi vanno da un minimo di 200 fino a un massimo di 800 euro.

Il monopattino elettrico, negli ultimi anni, purtroppo è stato responsabile di incidenti anche molto gravi e mortali su strada. Motivo per il quale il Governo ha deciso di introdurre un regolamento ad hoc all’interno del Codice della Strada.