Per contrastare il pericolo truffe in autofficina ci sono una serie di buone accortezze che faresti bene a porre in pratica: te ne riveliamo dieci fondamentali

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Portare l’auto dal meccanico può essere una vera e propria incognita. Ti rechi in autofficina con un problema specifico, uscendone con una diagnosi in apparenza esagerata e, soprattutto, una fattura più “salata” del previsto. Per evitare brutte sorprese, dovresti seguire alcune buone accortezze. Ascoltare un professionista va bene, ma in maniera consapevole. Ecco dei validi consigli da porre in pratica.

Scegli un meccanico di fiducia o un’officina autorizzata

Il passo numero uno consiste nello scegliere un bravo professionista. Qualora tu abbia un meccanico di fiducia, che ti ha seguito negli anni senza mai deluderti, sei già a buon punto. In alternativa, è una buona accortezza puntare su un centro autorizzato dalla casa madre dell’auto, soprattutto se questa è ancora in garanzia o vadano effettuati dei lavori particolari, come il tagliando.

Valuta un’officina multifunzionale

In presenza di danni complessi, derivanti ad esempio da un incidente, è importante rivolgersi a un’officina multifunzionale. Affidarsi a un professionista in gamba, affinché prenda a carico dell’intera riparazione, dal motore alla carrozzeria, ti risparmierà la fatica di interpellare diversi specialisti, scongiurando il rischio di veder lievitare i costi.

Chiedi e confronta i preventivi

Dal meccanico chiedi subito un preventivo. Nel caso in cui la diagnosi richieda una fase di approfondimento, fatti comunicare subito qualsiasi costo e le relative spese. Confrontare almeno due preventivi ridurrà la possibilità di incorrere in spiacevoli scoperte.

Nessun intervento senza autorizzazione

Se il preventivo o la diagnosi ti sembrano “sospetti”, sentiti libero di dire “no”. Specialmente se hai richiesto lo smontaggio di parti del mezzo, forse ti toccherà pagare per gli accertamenti, ma sei in diritto di arrestare le operazioni.

Ricambi originali, sempre meglio

La qualità dei ricambi è cruciale. Sebbene possano essere più costosi, essi assicurano una durata maggiore e sono coperti da garanzia. Assicurati che sulla fattura vengano indicati chiaramente marca e tipo di componente, in modo da avere una garanzia pure sui pezzi sostitutivi.

Verifica il lavoro e i ricambi

Al ritiro della vettura, fai domande dettagliate sul servizio ricevuto. Che tu ne abbia o meno competenza, fatti mostrare i pezzi sostituiti: ti aiuterà a fugare ogni dubbio sull’effettivo svolgimento della mansione.

Fattura e tariffario sempre alla mano

Oltre a rappresentare un obbligo fiscale, la fattura costituisce anche una garanzia. Laddove l’intervento non sia stato eseguito correttamente, avrai uno strumento utile a reclamare correzioni o rimborsi. Controlla, inoltre, con attenzione i pezzi indicati per i ricambi e confrontali con quelli dei produttori stessi per scoprire possibili sovrapprezzi.

Associazioni dei consumatori e supporto legale

Applicare i precedenti consigli riduce il rischio di incorrere in delusioni. Altrimenti, rivolgiti a un’associazione dei consumatori o, in circostanze estreme, a un avvocato, così da sporgere denuncia presso le sedi opportune.

Fai da solo, quando possibile

Occuparsi di cambiare una lampadina o un fusibile richiede giusto un po’ di manualità. Procurarti i pezzi e pensarci da solo ti permetterà di risparmiare e apprendere una preziosa lezione.

Internet, un’arma in più

Consulta recensioni sulle autofficine, opinioni sui tariffari e persino tutorial fai-da-te. Internet è una fonte inesauribile di informazioni preziose.