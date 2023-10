E' tutto pronto per il GP del Messico di Formula 1: ecco tutti gli orari per seguire l'evento dalle prove libere, per poi passare alle Qualifiche e alla gara

Fonte: ANSA Appuntamento al 29 ottobre con il GP del Messico di Formula 1

Dopo il weekend negli Stati Uniti, la Formula 1 si sposta in Messico ed entra nella fase finale del campionato 2023. In calendario, questo fine settimana, c’è il quartultimo appuntamento della stagione, con prove libere, qualifiche e poi con la gara, in programma domenica 29 ottobre, quando in Italia saranno le 21.00.

Anche se la corsa al titolo è già finita, dopo una stagione dominata da Max Verstappen, il GP del Messico della Formula 1 2023 (la denominazione ufficiale è Gran Premio di Città del Messico) rappresenta un nuovo appuntamento di sicuro interesse per gli appassionati. Il pluricampione del mondo della Red Bull punta al record di vittorie e viene da 13 vittorie nelle ultime 14 gare.

Nel frattempo, dopo il successo ottenuto a Singapore e il terzo posto negli USA, con Carlos Sainz, le Ferrari puntano a centrare a risollevare una stagione fino a qui deludente. L’obiettivo, come sempre, è salire sul podio e registrare un buon weekend di gara per incrementare i punti in classifica costruttori, dove Mercedes, attualmente seconda, è molto vicina.

Il GP del Messico sarà trasmesso in diretta da Sky, anche in streaming. Per questo weekend, inoltre, è prevista anche la diretta su TV8, sia per le Qualifiche che per la gara di domenica. Non ci sarà, invece, la diretta delle prove libere. Si tratta dell’ultimo appuntamento della stagione di Formula 1 per cui è prevista la diretta in chiaro su TV8.

Come avvenuto per il GP degli Stati Uniti, il fuso orario permetterà di seguire il GP del Messico in “prima serata”, con la gara che, come detto, partirà alle 21.00 ora italiana. La diretta TV in chiaro consentirà a tutti gli appassionati di godersi il Gran Premio. Vediamo il calendario completo, con tutti gli orari, del GP del Messico, 20° appuntamento del campionato di Formula 1 2023.

Il programma del GP Messico in diretta su Sky

Venerdì 27 ottobre

ore 20.30 – 21.30: Prove libere 1

ore 00.00 – 01.00: Prove libere 2

Sabato 28 ottobre

ore 19. 30: Prove libere 3

ore 23.00 – 00.00 Qualifiche

Domenica 29 ottobre

ore 21.00: Gara

Il programma del GP Messico in diretta su TV8

Sabato 28 ottobre

ore 23.00 – 00.00 Qualifiche

Domenica 29 ottobre

ore 21.00: Gara

Il circuito

Il GP del Messico di Formula 1 si svolgerà a Città del Messico, lungo gli oltre quattro chilometri dell‘Autodromo Hermanos Rodríguez. Il tracciato è caratterizzato da due lunghi rettilinei e da ben 17 curve, garantendo una gara “ibrida” dove le monoposto dovranno alternare potenza e agilità per conquistare la prima posizione.

Come molte altre piste del campionato di Formula 1, anche il circuito di Città del Messico è stato, nel recente passato, terra di conquista di Max Verstappen che ha conquistato le ultime due gare (2021 e 2022) e ora punta a centrare un tris che, anche considerando le recenti prestazioni, sembra essere tra le ipotesi più probabili.

Complessivamente, Verstappen ha vinto quattro delle ultime cinque gare in Messico. Tra i piloti in gara, solo Hamilton può vantare dei successi (due) a Città del Messico. Il Gran Premio è tornato nel calendario di Formula 1 nel 2015, con la vittoria di Rosberg, dopo lo stop avvenuto nel 1992. L’Autodromo Hermanos Rodríguez è utilizzato anche dalla Formula E e dalla Nascar (con tracciati differenti).