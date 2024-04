Fonte: Ferrari Media Centre Charles Leclerc, pilota Scuderia Ferrari SF-24 ha dato vita a una nuova iniziativa imprenditoriale, quella del gelato ipocalorico LEC

Nei giorni scorsi anche Charles Leclerc ha presentato ufficialmente la sua nuova iniziativa imprenditoriale. In attesa del prossimo GP di Cina ecco LEC, il gelato ipocalorico ideato e firmato dal pilota monegasco. Una ricetta con poche calorie, perfetto per atleti professionisti e non. Nei prossimi giorni sarà disponibile per l’acquisto nella grande distribuzione in diversi gusti. Quello di Leclerc però non è l’unica iniziativa avviata tra i piloti F1, è già attiva anche quella di Lewis Hamilton.

L’idea LEC

La passione di Leclerc per il gelato si è tradotta in una nuova iniziativa imprenditoriale a tutti gli effetti. Il pilota della Ferrari stempera la tensione e le criticità che lo vedono protagonista nelle ultime cronache dal mondo della F1, presentando l’idea nata in collaborazione con Guido Martinetto, Federico Grom e Nicolas Todt, il figlio di Jean ex team manager del Cavallino. LEC è il nome scelto per un gelato che tra qualche giorno sarà acquistabile nella maggior parte dei centri commerciali e nei negozi della grande distribuzione. Il nome gioca sulle prime lettere del suo cognome e l’azione collegata a leccare il cono.

L’idea in verità nasce già ai tempi dei kart, il prodotto si presenta ipocalorico e perfetto sia per atleti sia per tutti coloro che hanno bisogno di tenersi in forma e non vogliono rinunciare a uno dei dolci più consumati in Italia e nel mondo. Il gelato sarà in commercio in diversi gusti tra cui vaniglia, caramello salato con cioccolato, alle arachidi con variegato caramello, pistacchio e cioccolato. Il tutto studiato e formulato per non avere il pensiero fisso alla bilancia e gli eventuali secondi persi a bordo delle monoposto.

Il pilota della Ferrari ha presentato e condiviso il progetto LEC dai microfoni di Radio Deejay. Durante l’intervista in studio con Linus e Nicola Savino nella trasmissione “Deejay Chiama Italia”, ha rilevato aneddoti simpatici e la volontà di condividere con il pubblico uno dei suoi cibi preferiti. Tra questi l’incontro con Federico Grom e la concretizzazione dell’idea. Il gelato di Leclerc sarà disponibile nella catena dei negozi Bennet, Borello, Despar Nord–Est, Esselunga e Iper La grande I. Il prodotto sarà in formato barattolo da 460 ml.

La collaborazione

L’idea e la voglia di Charles Leclerc, ovvero di poter mangiare spesso un gelato tenendo sott’occhio la forma fisica, è stata concretizzata da due imprenditori di nota esperienza come Federico Grom e Guido Martinetto, già ideatori del marchio Grom poi venduto a Unilever. I due, col sostegno di Nicolas Tod hanno dato vita a un prodotto senza compromessi, sulla carta con il giusto equilibrio tra gusto e leggerezza. La possibilità di mangiare un gelato senza rimorsi, bensì ricco di fibre e di una buona dose di proteine.

La sfida fuori pista

Esistono anche altre iniziative imprenditoriali di piloti F1 già avviate e rivolte verso il settore del food. Su tutte, va ricordata quella del prossimo compagno di Scuderia del monegasco, il brand Almave di Lewis Hamilton. Nello specifico, parliamo del primo liquore analcolico di Agave Blu, prodotto in Messico seguendo le tradizionali tecniche di distillazione della tequila. Una iniziativa annunciata lo scorso ottobre e che in questo 2024 è in via di lancio principalmente nel mercato statunitense. L’obiettivo di Hamilton è quello di permettere a chi non vuole bere alcolici, di non scendere a compromessi mantenendo sempre una questione di gusto.

“C’è una grande richiesta di alternative di qualità per le persone che non vogliono bere alcolici, ma non vogliono nemmeno scendere a compromessi con il gusto, e per questo era importante che il nostro prodotto includesse l’agave per riflettere il gusto della tequila convenzionale” il commento rilasciato dal campione britannico e riportato online da Federvini.

Il lancio dell’iniziativa di Hamilton è stata apprezzata da una buona parte dei consumatori. A pochi mesi dalla commercializzazione non sono mancati numerosi commenti positivi pubblicati anche direttamente sul sito ufficiale della bevanda.

Prossima questione Ferrari

Dal 2025 la Scuderia Ferrari si ritroverà a bordo delle sue monoposto non solo due piloti ma anche due imprenditori. Entrambi sono già testimonial e ambassador di molti brand della moda e non solo. La curiosità è che dalla prossima stagione di F1 ai box ci saranno due piloti con specifici interessi commerciali che potranno festeggiare a fine gara con gelato e drink analcolico.

Nonostante le ultime presentazioni commerciali, Charles Leclerc resta concentrato sulla stagione 2024 di F1. Tanta voglia di fare bene e rendere felici i tifosi del Cavallino. “P4 e pilota del giorno. Partendo dalla P8 è stata la migliore gara che potessimo fare. È sempre una sensazione speciale correre in Giappone, ed io sono stato orgoglioso di poter gareggiare con il design del casco di Jules, andato via ma mai dimenticato” le parole condivise a fine gara dal monegasco sui suoi canali social. Una prestazione che fa ben sperare per le prossime gare anche se al momento resta indisturbato il dominio Red Bull. La voglia è soprattutto di interrompere il tabù che lo vede ogni volta che corre dietro al compagno attuale Carlos Sainz.