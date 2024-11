Cadillac ha trovato l'accordo preliminare per il suo ingresso in Formula 1 dal 2026, un'operazione che consolida ulteriormente il legame tra la F1 e gli USA

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Cadillac Cadillac ha trovato un accordo preliminare per il suo ingresso in Formula 1 dal 2026

Le voci trovano riscontro: General Motors, attraverso il marchio Cadillac, ha stretto un accordo preliminare insieme a Liberty Media per correre in Formula 1 a partire dal 2026. Negli ultimi anni, il legame della F1 con gli USA si è intensificato. Dopo aver introdotto eventi spettacolari come i Gran Premi di Miami e Austin, è giunto l’atteso esordio del GP di Las Vegas.

In tale scenario, l’arrivo di Cadillac aggiunge un ulteriore elemento strategico, posizionando il marchio come protagonista in un mercato molto appetibile, dove la passione per il motorsport e le potenzialità economiche vanno di pari passo.

Collaborazione con Andretti

Da quando General Motors ha presentato, nel gennaio 2023, un’offerta relativa all’ingresso nella F1, la divisione Cadillac Formula 1 ha riunito un team di esperti al fine di gettare le prime basi della futura monoposto. L’insediamento osserverà un iter graduale. Durante i primi anni avrà luogo la collaborazione con Andretti Motorsport, utilizzando la loro base operativa a Silverstone. Ciò garantirà un accesso immediato a risorse e conoscenze tecniche essenziali nella sfida alle porte.

Mario Andretti, ultimo campione del mondo statunitense nel 1978, sarà membro del consiglio di amministrazione della squadra. “Il mio primo amore è stata la Formula Uno e ora, 70 anni dopo, il paddock della F1 è ancora il mio posto felice – ha affermato l’ex pilota -. Per essere ancora coinvolta in questa fase della mia vita, devo darmi un pizzicotto per assicurarmi di non stare sognando”.

“La Formula 1 è sinonimo di innovazione e eccellenza – ha commentato Mark Reuss, presidente di GM -. È un onore per noi unirci al campionato più prestigioso al mondo. Il nostro obiettivo è competere con passione e integrità, dimostrando il meglio delle nostre capacità tecniche“. Sul processo di candidatura ha espresso ottimismo anche Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA: “General Motors è un gigante globale, e il supporto della FIA a questa iniziativa è totale. Ci impegneremo per garantire che l’iter proceda senza intoppi”.

Sul fronte tecnologico, le power unit saranno fornite in principio da un fornitore esterno: Ferrari è la favorita, seguita da Honda. Ma lo sguardo di GM è già proiettato al futuro. Dal 2028, Cadillac mira a sviluppare internamente il ‘cuore pulsante’ delle monoposto. L’amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, ha evidenziato l’importanza dell’operazione: “L’ingresso di General Motors e Cadillac conferma l’evoluzione del nostro sport. Non vediamo l’ora di vedere i progressi di questa collaborazione, che potrebbe portare a risultati straordinari”.

Progressi significativi

Cadillac sarà il primo nuovo team statunitense dal debutto della Haas, risalente al 2016. “Considerati i piani di continua crescita della Formula 1 negli Stati Uniti, abbiamo sempre creduto che accogliere un importante marchio statunitense come GM/Cadillac sulla griglia di partenza e GM come futuro fornitore di propulsori avrebbe potuto apportare ulteriore valore e interesse allo sport”, ha affermato Greg Maffei, CEO uscente di Liberty Media.

“Attribuiamo alla leadership della General Motors e dei suoi partner – ha concluso Maffei – il merito di aver compiuto progressi significativi nella loro preparazione all’ingresso in Formula Uno. Siamo entusiasti di procedere con la procedura di candidatura del team GM/Cadillac per partecipare al campionato nel 2026″.