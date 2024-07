Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

La Formula 1 è un vero cantiere aperto. Le acque si smuovono e c’è chi si proietta con forza e vigore verso il futuro. Nessuno sta a guardare, neppure chi ancora non ha fatto il suo debutto ufficiale nel Circus: Audi. Dopo aver rilevato la storica scuderia elvetica Sauber, che oggi corre con l’effige del team Stake, il costruttore tedesco si sta spianando la strada per un esordio coi fiocchi a partire dal 2026. Intanto, a capo del progetto e al timone della squadra corse che gareggerà nella più importante categoria del motorsport a quattro ruote scoperte ci sarà Mattia Binotto, l’ex team principal della Ferrari e ingegnere motorista di chiara fama.

Mattia Binotto uomo Audi

Non c’è tempo da perdere. Nel 2026 la F1 andrà nuovamente incontro a una rivoluzione, dettata da un regolamento che cambierà molteplici cose. Il futuro Factory Team Audi ha bisogno di persone di esperienza, capacità e carisma. Per questo motivo è stato scelto Mattia Binotto, che ha trascorso una vita alla Ferrari, ricoprendo anche il ruolo più importante di guida del Team, prima di essere appiedato alle porte della precedente stagione. L’italiano, dunque, si rimette in gioco. Anzi, in pista.

“Sono lieto dell’ingaggio di Mattia Binotto”, afferma Gernot Döllner, CEO di AUDI AG. “Con la sua straordinaria esperienza maturata in oltre 25 anni in F1, darà senza dubbio un contributo decisivo al nostro ambizioso progetto”.

Il ruolo di Binotto tra Sauber e Audi

Mattia Binotto sarà Chief Operating e Chief Technical Officer di Sauber Motorsport AG con la responsabilità della gestione operativa e dei successi sportivi della squadra corse. Mattia Binotto riferirà al Board di Sauber Motorsport AG. La scelta dell’ingegnere fa parte del riallineamento della struttura operativa e sportiva del futuro Factory Team Audi. Il nuovo asset offre l’autonomia e l’indipendenza del progetto.

“Il nostro obiettivo è trasferire la velocità caratteristica del mondo della F1 ad Audi F1 Project attraverso strutture di gestione chiare, responsabilità definite, interfacce ridotte e processi decisionali efficienti. A tal fine, il Team deve essere in grado di agire in modo indipendente e rapido”, afferma Gernot Döllner, che in futuro assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sauber Motorsport AG.

Oliver Hoffmann, in precedenza Presidente dei Consigli di Amministrazione di tutte le società Sauber, e Andreas Seidl, in precedenza CEO di Sauber Motorsport AG e Sauber Technologies AG, lasciano il progetto Audi F1 nell’ambito del citato processo di riallineamento. Gernot Döllner: “Vorrei ringraziare Oliver e Andreas per il lavoro svolto e l’impegno profuso al fine di rendere possibile il nostro ingresso in Formula 1”.

Dunque, Binotto lavorerà a Hinwil in Svizzera. Per lui non è la prima volta in terra elvetica, dato che ha ottenuto la laurea in ingegneria meccanica conseguita presso l’EPFL (Politecnico Federale di Losanna) nel 1995. Dopo di che è iniziata una scintillante carriera che lo ha visto far parte del test team Ferrari di F1. In seguito ha ricoperto diverse posizioni, da Capo Ingegnere a Responsabile del reparto motori e Direttore Tecnico. Nel 2019 è stato nominato Team Principal della Scuderia Ferrari, fino all’addio turbolento del 2022.