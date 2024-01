Le date e i circuiti del Mondiale 2024: si apre l’8 marzo in Qatar e si chiude a Valencia il 17 novembre. 22 i Gran Premi in programma, un record per la MotoGP

A poche settimane dal via, cresce l’attesa per la prossima edizione della MotoGP, pronta a festeggiare il 75° anniversario dei Gran Premi di motociclismo. Ma non è tutto: il 2024 segna anche l’inizio della transizione verso un carburante sostenibile al 100%, che a partire da quest’anno dovrà essere composto per almeno il 40% da fonti non fossili, con l’obiettivo di arrivare al 100% entro il 2027.

Saranno 22 i Gran Premi della stagione: considerate anche le Sprint Race, questo significa che assisteremo a ben 44 gare in totale, un record per la MotoGP. La programmazione rimane strategica a livello continentale, con le gare che continuano ad essere (ove possibile) raggruppate geograficamente, questo per ottimizzare gli spostamenti, degli addetti ai lavori e delle merci. Apprezzabile anche l’equilibrio nella distribuzione dei GP, equamente distribuiti prima e dopo la pausa estiva, al contrario di quanto visto nel 2023 [con 8 prima della sosta e ben 12 gare dopo, ndr].

Esordio in Qatar, poi si vola Oltreoceano… con scalo in Portogallo

E se finora abbiamo parlato perlopiù di novità, non mancano certo anche le tradizioni. La prima è senza dubbio il ritorno del Gran Premio del Qatar come gara inaugurale della Motomondiale, in scena dall’8 al 10 marzo in notturna. Ad ospitare il primo appuntamento della stagione sarà il Lusail International Circuit, recentemente oggetto di importanti lavori di adattamento [motivo che ha portato a posticipare il GP della passata stagione a novembre, ndr].

Prima di decollare alla volta delle Americhe, il paddock del Motomondiale farà poi scalo in Europa, più precisamente a Portimão, per il Gran Premio del Portogallo, in programma dal 22 al 24 marzo all’Autódromo Internacional do Algarve.

Aprile inizierà nel segno della trasferta Oltreoceano per il primo back-to-back della stagione. Ad aprire il “blocco americano” sarà il Gran Premio d’Argentina, che si svolgerà dal 5 al 7 aprile sul Circuito Internacional Termas de Río Hondo, situato nell’omonima città nel nord del Paese. Il weekend successivo, invece, la MotoGP volerà negli USA per il Gran Premio delle Americhe, in scena ad Austin, in Texas, dal 12 al 14 aprile presso il Circuit of the Americas (COTA).

L’Europa “classica” e la novità made in Kazakistan

Dopo il tour americano si tornerà a “casa”, in Europa, per le classiche della MotoGP. Il paddock farà innanzitutto tappa a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna, in programma dal 26 al 28 aprile sullo storico Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Il Motomondiale proseguirà poi il suo viaggio nel Vecchio Continente in direzione Le Mans, per il Gran Premio di Francia, che si svolgerà dal 10 al 12 maggio sull’iconico Circuit de la Sarthe. Si tornerà poi in terra iberica, a Montmeló, per un’altra grande classica della MotoGP, il Gran Premio di Catalogna, in scena dal 24 al 26 maggio al Circuit de Barcelona-Catalunya. A seguire, arriverà poi una delle gare più attese dell’anno: il Gran Premio d’Italia, come sempre in scena al Circuito del Mugello dal 31 maggio al 2 giugno.

Successivamente, la MotoGP si sposterà in Asia per il Gran Premio del Kazakistan, new entry del 2024, che si correrà dal 14 al 16 giugno presso il Sokol International Racetrack. Nonostante il suo inserimento in calendario, questa tappa lascia parecchi dubbi: il tracciato, infatti, deve ancora essere ufficialmente omologato e, se ciò non bastasse, Dorna ha già previsto un GP di riserva (il Gran Premio d’Ungheria, da disputarsi al Balaton Park Circuit). Una situazione ad oggi poco rassicurante, ma vedremo come si evolverà nei prossimi mesi.

Infine, si tornerà in Europa per chiudere alla grande la prima metà di stagione con un back-to-back molto “nordico”. Si partirà con il Gran Premio d’Olanda, in scena dal 28 al 30 giugno nella “Cattedrale” della MotoGP, il TT Circuit Assen. A seguire, sarà la volta del Gran Premio di Germania, in programma dal 5 al 7 luglio al Sachsenring.

Dopo la pausa si riparte da Silverstone

Alla ripresa del Mondiale dopo la pausa estiva, l’appuntamento sarà Oltremanica con il Gran Premio di Gran Bretagna, che si correrà dal 2 al 4 agosto sul Circuito di Silverstone. Il paddock farà poi tappa nel cuore dell’Europa, a Spielberg, per il Gran Premio d’Austria, in scena dal 16 al 18 agosto nella futuristica cornice del Red Bull Ring.

Dal fresco austriaco al caldo spagnolo: il Motomondiale tornerà poi nuovamente in Spagna per il Gran Premio di Aragona, in programma dal 30 agosto all’1 settembre al Motorland Aragón, reinserito in calendario dopo un anno di assenza. Questo secondo “blocco” europeo si chiuderà con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 6 all’8 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il “classico” blocco asiatico e il gran finale valenciano

Archiviata l’Europa, la MotoGP farà le valigie alla volta dell’Asia, sede di ben 6 Gran Premi (a cui aggiungere anche la tappa australiana). Una trasferta particolarmente impegnativa, che si aprirà con un back-to-back-to-back: ad aprire le danze sarà il Gran Premio d’India, in scena dal 20 al 22 settembre al Buddh International Circuit; si proseguirà con il Gran Premio d’Indonesia, in programma dal 27 al 29 settembre presso il Pertamina Mandalika International Circuit; a chiudere il trittico sarà il Gran Premio del Giappone, che si correrà dal 4 al 6 ottobre al Twin Ring Motegi.

Dopo la Terra del Sol Levante, piloti e team faranno una rapida incursione nella Terra dei Canguri per il Gran Premio d’Australia, che si disputerà dal 18 al 20 settembre sullo storico tracciato isolano di Philip Island. Si tornerà poi in Asia per gli ultimi due GP della trasferta in estremo Oriente: il Gran Premio di Thailandia, in scena dal 25 al 27 ottobre al Buriram International Circuit, e il Gran Premio della Malesia, in programma dal 1 al 3 novembre al Sepang International Circuit.

Infine, si tornerà ancora una volta in Spagna, a Valencia, per il gran finale: il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo atto della stagione, si correrà dal 15 al 17 novembre sullo storico Circuito Ricardo Tormo.