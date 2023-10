Soltanto tre prove per stabilire chi vincerà il titolo in MotoGP Esports Championship 2023; quattro eRiders in 22 punti pronti a rivaleggiare dal vivo a Barcellona

Fonte: ANSA Tutto pronto per la fase finale della MotoGP Esports Championship 2023, tra i grandi favoriti anche la Yamaha dell'italiano Trast73

Il MotoGP™ Esport Championship 2023 entra nella fase finale. È giunto il momento clou della sua settima stagione. Dopo aver messo alla prova le capacità dei gamers di tutto il mondo, solo i migliori 11 eRiders sono pronti a competere per il titolo, la gloria e prestigiosi premi in palio. Il prossimo 11 novembre, dal vivo a Barcellona, conosceremo il migliore, il vincitore assoluto. Il tutto all’interno di un’altro grande evento dedicato alla GenZ, la Ubeat Live.

La sfida

Lorenzo Daretti alias “Trast73” della Monster Energy Yamaha virtuale e il campione in carica Adrian Montenegro alias “adriaan_26” per la Repsol Honda Team sono i favoriti alla vittoria finale. Il primo, italiano classe 1993, ha vinto la manifestazione già 3 volte, nel 2017, 2018 e nel 2021. Il secondo, spagnolo classe 1993 campione in carica, due titoli all’attivo nel 2020 e 2022.

I due veterani nel mondo del gaming dovranno stare attenti ai nuovi outsider pronti a regalare emozioni e magari anche qualche sorpresa. Sia Cristian Montenegro alias “Cristianmm17” su Honda che Jack Hammersley alias “Jack Hammer4658” su KTM, hanno già impensierito proprio i favoriti, aggiudicandosi la seconda e terza Series. Grzie alle loro ultime prestazioni, la corsa al titolo di campione esport è più serrata che mai grazie.

Sono soltanto 22 i punti che racchiudono in classifica i quatro eRacers, Trast73, adriaan_26, Jack Hammer4658 e Cristianmm17 dopo il Round 3 della MotoGP™ Esport Global Series 2023. Nello specifico l’italiano Lorenzo Daretti è in testa alla generale con 134 punti. Adriaan_26 segue indietro di 6 a 128 punti, mentre Jack Hammer4658 staziona a 123 punti e Cristianmm17 a 112 punti chiude il quartetto di testa. Completano la classifica gli altri partecipanti: Davide Turrisi su Pramac, Daniele Aloè su Ducati, Miki Raiko su Gresini Racing, Michele Giacon su Aprilia, Bailey Symon sulla VR46, Aisy Amani Zikry su RNF e Kai Reuter chiude su GasGas.

Il campionato

Il campionato esport della MotoGP è composto da due fasi principali: il Pro Draft e la Global Series. La fase Pro è quella di selezione ufficiale e consiste in 3 sfide online basate su un formato di prova a tempo. Il tutto in modalità “Time attack” su una specifica pista, pilota, moto e senza avversari. I migliori 15 esport riders per piattaforma e World Region (Europa, Resto del Mondo) ricevono punti a seconda delle loro posizioni, utilizzando lo stesso sistema di punteggio ufficiale della MotoGP reale. Questi poi verranno selezionati dai team ufficiali del circus della MotoGP attraverso i fatidici “Draft“. Ogni squadra reale del motomondiale, sceglie a turno 1 pilota con cui competere al titolo durante la fase successiva della manifestazione.

La Global Series invece è la fase finale del campionato esport e comprende 4 round su 3 eventi virtuali. I primi tre sono eventi remoti, in cui i giocatori hanno gareggiato da casa. Il round finale invece si terrà durante la Ubeat Live di Barcelona. Ad attendere i protagonisti del campionato, la gara sprint virtuale in Argentina a Termas de Río Hondo, il Circuit of The Americas e la versione gaming del Sepang International Circuit della Malaisia.

I driver saranno impegnati sul videogioco ufficiale MotoGP™23 di Milestone, partner di lunga data. A supportare la direzione gara e l’evento, i PC Lenovo Legion. L’appuntamento potrà essere seguito su motogp.com ed esport.motogp.com, su emittenti televisive selezionate e sui social su piattaforme come YouTube (canali MotoGP™ e MotoGP™ eSport), MotoGP™ eSport Twitter, Instagram, Facebook (pagine MotoGP™ e MotoGP™ eSport), Twitch (MotoGP™ e MotoGP™ esport).

L’Italia delle discipline elettroniche

Anche nel ramo esports delle moto, l’Italia gode di una buona rappresentanza di players. Tra tutti c’è Lorenzo Daretti, il grande favorito di questa edizione, nonché già tre volte campione della manifestazione. Il ragazzo è stato il primo eRiders ad essere stato ingaggiato da un team motociclistico. Al momento rappresenta l’atleta italiano con più vittorie nei giochi simulativi dedicati alle moto.

C’è grande attesa sulla possibilità di strappare nuovamente il titolo al rivale spagnolo Adrian Montenegro. Dopo le problematiche tecniche di connessione durante l’ultimo round delle Series, dalla sua pagina Facebook manda un messaggio forte e chiaro: “Non vedo l’ora di fare la finale live all’Ubeat Live di Barcellona l’11 novembre, dove tutti questi problemi non saranno un fattore!“.

In casa Yamaha c’è anche un’altra novità tutta italiana. Nelle scorse settimane è stata ufficializzata la partnership la beSharp di Alessandro Molina. L’azienda aiuterà il Monster Energy Yamaha MotoGP Team e il team esports a progettare, implementare e gestire infrastrutture cloud complesse e carichi di lavoro avanzati su AWS. “Siamo lieti di far parte di questa partnership: lavoreremo al fianco del team Yamaha per fornire loro le migliori soluzioni cloud-based possibili, sfruttando la nostra esperienza per consentire un miglioramento continuo delle prestazioni fin nei minimi dettagli“, il commento del CFO italiano nel comunicato di partnership.

Ubeat Live Barcellona

Ad ospitare la quarta e decisiva tappa del campionato ufficiale esports del MotoGP sarà come già descritto in precedenza, l’Ubeat Live di Barcellona. Organizzato da Santander SMusic, è il festival in cui protagonisti sono il gaming, la musica e tutto il mondo dei più giovani. L’evento è nato per rispondere alla domanda delle nuove fasce di consumatori della generazione Z.

La stessa location ospiterà a sua volta anche la finale della Coppa Iberica di League of Legends e la finale del Crossfire MediaMarkt Intel di Valorant. Una grande due giorni di esports in programma l’11 e 12 novembre in Catalogna. Praticamente in contemporanea all’EICMA 2023 a Milano. Grande attesa per il pubblico partecipante, la scorsa edizione ha raggiunto online e in loco di oltre 760 mila spettatori.