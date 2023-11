È tutto pronto per il Gran Premio del Qatar, i piloti sono carichi per correre sul circuito di Lusail e regalarci sempre grandi emozioni nella corsa al primo posto

La MotoGP torna a farci sognare, una stagione calda e avvincente quella che sta per concludersi, mancano infatti solo due tappe del Motomondiale 2023 per terminare anche questa grande avventura. E noi staremo ancora una volta con gli occhi puntati sugli schermi per scoprire che cosa succederà nelle prossime ore.

Visti i punteggi attuali, sappiamo che Bagnaia ha la possibilità di confermarsi Campione del Mondo già in questo GP Qatar a Lusail, guadagnando altri 23 punti sul suo più grande sfidante, Martin (con cui ormai duella da tempo) tra la Sprint Race e la gara.

Dopo quello che abbiamo vissuto lo scorso fine settimana, grandi emozioni nel GP Malesia, con il ritorno di Enea Bastianini, i piloti oggi sono pronti per iniziare il loro weekend in Qatar. Bagnaia ha il primo match point per confermarsi campione, la giornata decisiva sarà comunque quella di domenica, con la gara, perché la Sprint non gli permetterà di guadagnarsi il primo posto. La possibilità invece ci sarà con la gara di domenica 19 novembre. Ma tutto ovviamente resta ancora da vedere in questo campionato così entusiasmante, che quest’anno ci sta davvero facendo vivere grandi emozioni e col fiato sospeso fino all’ultimo.

Bagnaia vuole vincere

Pecco può già vincere in Qatar? Sì, e la ricetta è una sola. Dopo il Gran Premio di Malesia dello scorso fine settimana, oggi il primo in classifica ha un vantaggio di 14 punti in tutto su Martin. E ancora mancano due gare e due Sprint Race, ovvero i prossimi appuntamenti del Qatar, e per concludere quelli a Valencia. Mancando queste tappe, i punti in palio sono ancora 74.

Ciò significa che Pecco Bagnaia, aritmicamente, non può già vincere sabato dopo la Sprint Race – come abbiamo detto – ma deve in ogni caso aspettare la gara di domenica. E allora lì potrà già confermarsi Campione del Mondo, ma per farlo dovrebbe riuscire a distaccarsi dall’avversario Martin, secondo in classifica, di almeno altri 23 punti. Con un vantaggio di 37 punti, matematicamente il titolo andrebbe a Pecco, ancor prima dell’ultimo GP di Valencia.

Gli orari di prove, qualifiche e gara

È tutto pronto, manca solo di segnarci bene gli orari italiani di questo GP del Qatar, per non perdersi nemmeno un istante dell’avvincente fine settimana su due ruote. Si parte già da oggi, giovedì 16 novembre: alle 12 ci sarà la conferenza stampa piloti.

Domani poi la prima sessione di prove libere alle 13:45, e le pre-qualifiche alle 18. Sabato 18 novembre prove libere 2 alle 13, e iniziano poi le qualifiche alle 13:40. Grande appuntamento sabato sera alle 18 con la Sprint Race. E finalmente la gara domenica 19 novembre, la MotoGP corre alle 18. Tutto in diretta su Sky e appuntamenti in differita su TV8.

Gli orari in diretta su Sky

