Carlos Sainz continua a stupire tutti e vince il GP d’Australia. Lo spagnolo si conferma un vero campione dentro e fuori la pista. Prima l’improvviso e mancato rinnovo di contratto, poi l’appendicite e ora con la massima umiltà i ringraziamenti al team per una strepitosa vittoria in F1. Clamorosa doppietta Ferrari a Melbourne, un risultato che non si ripeteva dal Bahrain nel 2022. Il Mondiale finalmente ha una svolta, è Rossa.

L’impresa

Due settimane fa in Arabia Saudita, l’improvviso malessere e l’operazione all’appendicite. Fermo a bordo pista con l’ennesima ferita da rimarginare, sempre fresca quella provocata al cuore dopo il mancato rinnovo di contratto, ha ammirato la strepitosa performance del suo sostituto Oliver Bearman. Nonostante tutto ciò, Sainz non ha mai fatto mancare, all’apparenza, il supporto al Cavallino e ora dopo l’ottima prestazione in Bahrain arriva una nuova conferma: la vittoria del GP d’Australia.

La vittoria è arrivata davanti al suo più fortunato compagno di squadra Charles Leclerc, oltre ogni più rosea aspettativa. Non sapremo mai se è stato facilitato dal ritiro di Max Verstappen per problemi meccanici, ma quest’impresa ha dell’incredibile, degna del più complesso romanzo criminale. Privarsi nei prossimi anni delle sue prestazioni sempre convincenti e meritevoli, monoposto permettendo, sta agitando l’umore di più di qualche addetto ai lavori.

“Che montagne russe! Sono estremamente felice! Mi sono sentito bene in macchina subito dal giro 1 e ho portato a casa la prima vittoria della stagione. La squadra merita questo uno-due. Abbiamo fatto una gara perfetta, strategia e pit-stop. Portiamo questo slancio in Giappone!” le parole entusiaste condivise da Carlos Sainz nei suoi canali social. A contorno della felicità, i post condividono una foto sorridente sul podio con il piatto della vittoria. A impreziosire il tutto una serie di reazioni di gioia postate non solo dai suoi fan iberici ma da tutti gli appassionati della F1.

Dopo le qualifiche, lo spagnolo già assaporava qualcosa di particolare in terra australe: “Dal non correre a Jeddah a questa P2 in due settimane, che viaggio!” e alla fine è stato proprio così. “Che altalena di emozioni, sono felicissimo! Mi sono trovato bene con la macchina da subito e non appena davanti a Max (Verstappen), in aria pulita, ho girato con un passo perfetto che ho tenuto fino alla bandiera a scacchi per la prima vittoria dell’anno. Il team si merita questa doppietta: abbiamo fatto un grande lavoro per tutto il weekend, dalle prime libere del venerdì fino al traguardo. Abbiamo interpretato la gara in modo perfetto, con una strategia impeccabile e i meccanici sono stati straordinari in tutti i pit-stop” il commento a fine gara sulla sua prestazione.

Parole di conforto sono state pronunciate anche verso uno dei suoi rivali più accreditati per questo Mondiale 2024: “Sono anche felice che George (Russel) stia bene dopo quel brutto incidente alla fine del GP“.

Lo stato fisico

Una gara difficile sopratutto a livello fisico, dopo lo stop forzato in Arabia Saudita. Sainz sembrerebbe non aver sofferto più di tanto da come ha riportato tra le righe del portale ufficiale della F1: “È stata una gara davvero buona; mi sentivo davvero bene là fuori“. Certo, sono un po’ rigido, soprattutto fisicamente, non era il più facile, ma sono stato fortunato a essere più o meno da solo e potevo gestire il mio ritmo, gestire le gomme, gestire tutto. Non è stata la gara più dura di tutte, ma sì, molto felice, molto orgoglioso della squadra“.

Il team Ferrari

Attestati di stima sono arrivati da tutti, dai tifosi ai tecnici. Charles Leclerc ha commentato così: “È stato un grande weekend per il team. Abbiamo conquistato tutti i punti disponibili, grazie a una doppietta impreziosita dal giro più veloce. Oggi Carlos è stato fantastico. Nei primi tre Gran Premi di quest’anno abbiamo sfruttato tutto il nostro potenziale: ora sappiamo che è davvero buono, e testimonia tutto il duro lavoro che il team ha realizzato negli ultimi mesi“.

A quelle del pilota monegasco, fanno eco le parole di un Fred Vasseur più che rinvigorito dal risultato: “Carlos merita una menzione speciale perché non si può dimenticare che poco più di due settimane fa era appena stato operato: ora sembra che quell’intervento non sia mai avvenuto; è rimasto costantemente concentrato e ha portato a termine un weekend sensazionale“.

Il Giappone

Il Mondiale ora farà rotta sull’Asia nella parte più orientale. Fra due settimane, dal 5 al 7 aprile, è infatti in programma il Gran Premio del Giappone sulla spettacolare pista di Suzuka. Il circus avrà tempo per riposare spostandosi dalla trasferta più lunga dell’anno.

Nel frattempo, se Vasseur valuta la prossima strategia gara: “Dobbiamo continuare con questo approccio anche nelle prossime gare perché è solo così che si può continuare a conquistare i risultati che vogliamo“, Sainz pensa già a come ripetersi e a una nuova rivincita: “Congratulazioni a tutti! Ora vediamo di tenere questo ritmo anche in Giappone: vamos!“. Lo spagnolo suona la carica in Ferrari alla ricerca di nuovi punti preziosi alla classifica piloti e costruttori.