Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Grande successo per la tappa italiana di Imola nel WEC 2024. La Ferrari prende il buono e si proietta verso la prossima gara in Belgio a Spa. Foto Sciarra Gianluca Fotospeedy

Continua il successo mediatico provocato dal WEC in tutti gli appassionati del Motorsport italiano. Oltre 73 mila spettatori hanno partecipato all’esordio moderno di Imola nel mondo dell’Endurance. Grande la soddisfazione per gli organizzatori e ottima la risposta del pubblico e della critica. Ferrari, Valentino Rossi e tutti gli altri già a lavoro per la prossima tappa stagionale in Belgio.

Lo stupore di Imola

Il Presidente della Formula Imola, Gian Carlo Minardi, non nasconde tutta la personale soddisfazione sull’evento dello scorso weekend: “Sono stati 3 giorni fantastici, un’organizzazione eccellente. Naturalmente non possiamo non essere soddisfatti della risposta del pubblico, le 73.600 presenze è un dato che certifica il successo della manifestazione. È il primo anno che organizziamo un round del WEC e devo dire che grazie al gioco di squadra di tutte le parti in campo ci sono le basi per poter continuare nei prossimi anni”.

Alle parole di Minardi fanno eco quelle del Sindaco di Imola, Marco Panieri: “Oltre 73 mila presenze complessive sono una notizia straordinaria, che ci riempie di orgoglio e supera ogni nostra aspettativa. Un lavoro in sinergia, di successo e che traccia un percorso virtuoso da continuare a percorrere insieme. Siamo orgogliosi di questo ritorno, 50 anni dalla prima gara e della risposta che è stata generata da questo evento. Dal ritorno di Valentino Rossi in pista a Imola al ricordo di Ayrton Senna pochi minuti prima della partenza, possiamo constatare il valore storico di questa edizione“.

Tutto il buono Ferrari

Nonostante la delusione per il risultato finale, la Ferrari analizza anche le positività del weekend di WEC. Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti commenta così: “La delusione si unisce al rammarico di non aver regalato la meritata gioia ai tantissimi Tifosi giunti a Imola che, ancora una volta, hanno dimostrato il loro grande affetto per la Ferrari e la passione per il nostro impegno nella top class dell’Endurance. Tra le note positive, senza dubbio, voglio sottolineare il successo tra i team indipendenti di AF Corse, il primo ottenuto dalla 499P numero 83 alla seconda partecipazione iridata“.

Anche Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Race Cars analizza i fattori strategici: “Sappiamo che le prestazioni delle Ferrari 499P con le gomme slick sono ottime in condizioni di pista umida. Rimane tanto lavoro da fare e, come al solito, lavoreremo con umiltà per tornare a Spa nuovamente competitivi“.

La soddisfazione di BMW

Grande soddisfazione per il Gruppo BMW. Imola è stata una bella esperienza segnando il primo storico successo in LMGT3 in Endurance.

“In Hypercar, abbiamo fatto grandi progressi dopo l’impegnativo inizio in Qatar. Abbiamo avuto il passo per raggiungere un risultato da soli. Sono contento che l’auto numero 20 sia stata in grado di dire la sua nel gruppo di testa per tutta la durata della gara, anche con condizioni difficili.

Il primo incidente dell’auto numero 15 è stato molto sfortunato e fastidioso. Grazie a BMW M Team WRT, che ha ricostruito la macchina e l’ha rimessa in carreggiata. Questo ci ha permesso di finire la gara e di raccogliere dati importanti per continuare a migliorare. Congratulazioni a tutti i conducenti e membri dell’equipaggio. Grazie a tutti in BMW M Motorsport e al team Per un weekend di grande successo!” il commento di Andreas Roos Head BMW M Motorsport.

Grande la soddisfazione anche dei compagni di team di Valentino Rossi, per Maxime Martin: “Un risultato fantastico per la squadra. Avevamo una macchina forte e abbiamo deciso una strategia coraggiosa. Questo ha fatto la differenza alla fine. Congratulazioni all’equipaggio numero 31 della vittoria! Abbiamo raccolto un sacco di punti e continueranno a lavorare sodo nelle prossime gare“.

Lamborghini

Sul circuito di casa ha corso anche Lamborghini, il quale quartier generale dista a pochi chilometri di distanza. Il suo prototipo LMDh ha di nuovo impressionato nella categoria Hypercar a livello di affidabilità e di crescita in termini di competitività. Rouven Mohr, Lamborghini Chief Technical Officer: “È stata una corsa molto emozionante, specialmente perché ci sono stati tanti appassionati nella nostra gara di casa. Imola è sempre molto speciale e le prestazioni sono migliorate. Questo significa che stiamo andando nella giusta direzione e, gara dopo gara, stiamo imparando molto“.

Sulla stessa lunghezza d’onda il pilota Daniil Kvyat: “Onestamente la squadra ha fatto un bel lavoro, nonostante le condizioni di meteo variabili vissute in gara. Sappiamo che c’è molto lavoro da fare, ma sicuramente abbiamo preso la strada giusta. Ora dobbiamo scambiarci più informazioni possibili per migliorare la vettura, ma dobbiamo essere contenti del risultati di oggi perché il dodicesimo posto è stato il nostro miglior risultato in campionato. In queste condizioni è stato difficile guidare, ho avuto qualche momento critico in pista, ma mi sono divertito“.

Prossimo impegno Spa

Tutto il circus del WEC da appuntamento agli appassionati, alla 6 Ore di Spa-Francorchamps in Belgio per il terzo round del Mondiale Endurance in programma il prossimo sabato 11 maggio. Al momento la lista di iscrizione per la prossima TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps vede alcuni cambi di pilota. Su tutti l’ingresso nel team di Lamborghini Iron Lynx di Andrea Caldarelli al posto di Edoardo Mortara. Grande attesa invece per il BMW M Team WRT, quello di Valentino Rossi, pronto a conquistare la vittoria sul circuito di casa.