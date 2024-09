Due minorenni sono stati fermati alla guida di Apecar modificate: le Forze dell'ordine hanno sanzionato i genitori per oltre 5.000 euro per le violazioni commesse

Il Piaggio Apecar è, da anni, un vero e proprio simbolo della mobilità, soprattutto in Italia. Si tratta di un veicolo economico la cui storia nasce nel 1948, con tanti aggiornamenti e varianti nel corso ricevuti nel corso degli anni. Nonostante la sua iconicità, l’Apecar non è una scheggia, con una potenza limitata, soprattutto per i giovani che amano l’alta velocità.

Da Jesi arriva l’incredibile caso di un’Apecar modificata, con un incremento della cilindrata pensato per migliorarne le prestazioni. Tale modifica, chiaramente illegale, è stata rilevata dalle Forze dell’Ordine che hanno provveduto al fermo del veicolo e a una sanzione.

Il caso delle Apecar modificate

Alcuni giorni fa, due minorenni di Jesi sono stati fermati mentre erano alla guida di altrettanti Apecar, il cui motore era stato modificato. I veicoli erano stati modificati in modo tale che il motore presentasse una cilindrata superiore ai 50 centimetri cubici previsti dalla normativa per questo tipo di veicolo che prevede il possesso della patente di categoria A1. I controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine, quindi, hanno rilevato una serie di violazioni del Codice della Strada che, inevitabilmente, hanno portato al fermo del veicolo e a una sanzione per i genitori dei due minorenni.

La Polizia Stradale ha rilevato la guida senza patente per i minorenni (che non avevano conseguito il titolo giusto per mettersi alla guida del veicolo) oltre a modifiche non consentite al veicolo, che, come detto, era stato modificato in modo da avere una cilindrata superiore a quella di omologazione. Per la prima violazione è arrivata una sanzione di 5.100 euro a cui segue una seconda sanzione da 400 euro per le modifiche. Complessivamente, quindi, i genitori dei minorenni fermati dovranno pagare ben 5.500 euro.

Le Apecar modificate non sono rare: si tratta di un’operazione non complessa, probabilmente eseguita direttamente dai minorenni coinvolti nel fermo (che potrebbero essere appassionati di meccanica). Si tratta, in ogni caso, di una violazione del Codice della Strada. La modifica delle caratteristiche tecniche di un veicolo non è mai concessa ma richiede le opportune autorizzazioni, per una nuova omologazione, con la necessità di rispettare le normative vigente nei minimi dettagli.

Interventi come quello alle Apecar, quindi, sono da considerare completamente illeciti. In caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine, il fermo e le sanzioni saranno immediate e inevitabili. Come per il caso di Jesi, il rischio (oltre alle evidenti questioni legate alla sicurezza) è quello di dover fare i conti con una sanzione pecuniaria di importo molto elevato a seguito del controllo da parte della Stradale.

Un altro caso particolare

La Polizia Stradale ha rilevato diverse altre violazioni del Codice della Strada, oltre a quelle che coinvolgono gli Apecar modificati. Si tratta, anche in questo caso, di casi particolari. Un cittadino cinese, ad esempio, è stato fermato alla guida di un monopattino modificato. Al veicolo era stato aggiunto un sellino: la modifica, di fatto, trasforma il monopattino in un ciclomotore. Il cittadino è stato sanzionato per guida senza patente, senza casco e per mancata immatricolazione del veicolo, sottoposto a fermo amministrativo.