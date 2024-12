Sono stati scoperti e oscurati quattro nuovi siti abusivi che offrivano servizi assicurativi falsi. In Italia però c'è allarme per questa pratica che è sempre più diffusa

Fonte: iStock Scoperti e segnalati nuovi siti assicurativi abusivi

Muoversi all’interno del web è sempre complicato, comprarsi una URL e mettere in piedi un sito non richiede di certo costi esosi e questo apre le porte un po’ a tutti coloro i quali vogliono avere una propria “voce”. Si aprono nuovi siti praticamente ogni secondo e starci dietro, anche per la Polizia Postale che ha il compito di individuare quelli farlocchi, diventa poi davvero molto complicato. Alcuni di questi indirizzi web, infatti, sono creati con il puro scopo di imbrogliare gli utenti.

Anche il mondo delle auto viene purtroppo lambito da questo fenomeno. In particolare, sempre più spesso, vengono creati dei siti finti che offrono servizi assicurativi falsi. Il malcapitato si trova così a sottoscrivere un’assicurazione che in realtà non esiste, andando a versare dei soldi a quello che, nei fatti, è un truffatore.

Nuovi siti oscurati

L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), attraverso una nota, ha annunciato l’oscuramento di ben 4 siti, rei di aver offerto servizi di intermediazione assicurativa abusivamente. Le URL sono le seguenti: Carolloconsulenzeassicurative.it; Sea-automobili.it ; Vincenzopierrobrokerassicurazionisrl.it; Marzioabbondanza-consulente.it.

In tal senso, sono state già avviate tutte le procedure con i provider che operano sul territorio italiano per oscurare i sopracitati siti. L’IVASS però ci tiene a precisare che alcune di queste URL potrebbero essere ancora visibili per qualche giorno, per questioni tecniche. Per quanto concerne gli ordini di cessazione dei 4 siti, è possibile consultarli nella sezione “Difendiamoci dalle truffe” del sito dell’autorità amministrativa che vigila sul mercato assicurativo.

Come difendersi dalle truffe

Il potere di oscuramento viene esercitato dall’IVASS dal novembre 2023 e in questo periodo ha già individuato e oscurato ben 184 siti. L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni si raccomanda di prestare la massima attenzione quando si tratta di scegliere la propria compagnia assicurativa. In particolare consiglia di tenere gli occhi bene aperti quando queste vengono offerte tramite Internet, telefono o messaggistica veloce come WhatsApp. In particolare, il consiglio è quello di controllare che contratti e preventivi facciano riferimento a compagnie effettivamente esistenti prima di procedere al pagamento del premio.

Sul sito dell’IVASS, inoltre, è presente una lista di intermediari iscritti al RUI (Registro Unico Intermediari) e i siti delle imprese assicurative che sono vigilate dall’IVASS. Ci sono poi anche gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare sul nostro territorio e l’elenco degli intermediari dell’Unione Europea. Inoltre, c’è un Contact Center Consumatori con il numero verde 800-486661, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.

In un momento storico in cui in Italia le Rc Auto stanno aumentando sempre di più, può capitare di andare a cercare un po’ di risparmio sul web. Bisogna però tenere bene a mente di fare attenzione a questi siti che promettono assicurazioni a prezzi bassissimi, ma in realtà sono fake. In tal caso, come consigliato dall’IVASS, è bene perdere un po’ di tempo in più e fare un controllo incrociato con gli strumenti che ci mettono a disposizione, così da essere sicuri di non stare subendo una truffa. Naturalmente l’esempio qui riportato è solo uno dei tanti legato al mondo dei motori. In alcuni casi, infatti, vengono addirittura creati dei siti clone, identici a quelli di enti e marchi rinomati. Per questo motivo, è sempre meglio dare un occhio anche all’URL, che a volte riesce a mentire meno dell’interfaccia grafica che ci troviamo davanti.