Fonte: 123RF La top 10 delle auto più vendute a settembre 2024

Sono ormai mesi che il mercato delle quattro ruote del Vecchio Continente segnala un calo. Anche a settembre 2024, secondo i dati elaborati da JATO Dynamics, proseguono i numeri negativi, ma esistono delle eccezioni, in grado di difendersi bene. Nella classifica delle auto più vendute a settembre 2024 spiccano delle conferme, i cui conclamati pregi estetici, tecnologici e legati alle motorizzazioni consentono loro di imporsi sulla concorrenza. Per la prima volta nella storia, le ibride, con il 32,8% di quota, superano quelle a benzina, ferme al 29,8%. Ma andiamo ad analizzare la top 10.

Volkswagen piazza tre modelli nella top 10

In decima posizione troviamo la Ford Puma (15.141 immatricolazioni, -16% rispetto a settembre 2023). Il SUV compatto rimane davvero popolare, grazie al suo design dinamico e alle sue prestazioni brillanti. La versione mild-hybrid contribuisce a ridurre i consumi, il che la rende un’opzione appetibile agli occhi di chi desidera un modello dall’impronta sportiva, ma economico nei costi di gestione.

Al nono posto figura la Volkswagen Polo (15.299 unità, +12%), sempre una delle utilitarie preferite nel Vecchio Continente. Dalla rinomata concretezza, la proposta di Wolfsburg aggiunge tecnologia di bordo avanzata e sicurezza. Pregi essenziali dietro le fortune commerciali di una scelta solida, riservata a chi cerca un mezzo ben equipaggiato.

Si conferma popolare nel segmento dei crossover compatti la Toyota Yaris Cross (15.714 targhe, +15%), ottava. I pregi principali risiedono, in tal caso, nei bassi consumi ed emissioni, elementi parecchio a cuore dei conducenti. Il look da “urban car” e la guida alta ammiccano a chi desidera un mezzo pratico e contemporaneo.

Nonostante il calo, la Volkswagen Golf (15.776 esemplari, -19%) rimane un’icona tra le compatte. Sottoposta a restyling di recente, l’ottava generazione combina affidabilità e tecnologia avanzata. Indicata per muoversi tra le affollate vie urbane, ha un comfort, una qualità degli interni e dei propulsori – comprensivi pure delle versioni mild-hybrid e plug-in – all’altezza delle esigenze.

In confronto a dodici mesi prima, la Peugeot 208 (16.350 veicoli, -26%) ha riportato un calo drastico. Eppure, conserva un posto nella top 10 delle auto più vendute in Europa a settembre 2024. Il colpo d’occhio piacevole e la disponibilità di powertrain elettrici, ibridi e tradizionali le permettono di richiamare tanti giovani acquirenti, allettati dalle numerose opzioni di personalizzazione.

Un gradino sopra ecco la Kia Sportage (16.697 vetture, +15%). Dalle linee moderne e distintive, il SUV di “taglia small” risponde alla crescente domanda green “abbracciando” differenti alimentazioni, dall’ibrido al plug-in.

Schizzano alle stelle le quotazioni della Volkswagen Tiguan (17.760 auto, +30%). Lo Sport Utility di medie dimensioni, ora quarto, è trainato dall’aggiornamento di metà carriera e dalla preferenza in dirompente ascesa, così da offrire un mix di spazio, sistemi hi-tech e performance. La qualità costruttiva e l’affidabilità del marchio VW fanno breccia nel cuore dei consumatori.

Il podio

A dispetto di un lieve calo, la Dacia Sandero (18.960 unità, -2%) chiude comunque sul podio tra le auto più vendute a settembre 2024. Essenziale ma robusta, la soluzione di Mioveni brilla nel rapporto qualità-prezzo.

Addirittura, mette la freccia sulla rumena la Renault Clio (20.708 esemplari, +3%). Complici le migliorie apportate dai progettisti, l’utilitaria va avanti a spopolare. Dotata di un look compatto, riesce a divincolarsi in maniera eccelsa tra le affollate vie urbane ed è versatile come poche.

L’auto più venduta in Europa anche a settembre 2024 è la Tesla Model Y (28.876 veicoli, -1%). Prestazioni elettriche avanzate, autonomia ampia e popolarità crescente si traducono in una netta leadership. La contrazione delle nuove targhe, davvero minima, sorprende visto quanto altre rivali abbiano sofferto e lo scoglio economico per molti non indifferente.