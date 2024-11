Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Porsche elettrica perde il controllo e distrugge l'autolavaggio

Scena da film all’autolavaggio della stazione Tamoil di via dei Colli ad Abano Terme. Una Porsche elettrica, senza alcun preavviso, è partita a razzo, causando un disastro. Anziché attendere il suo turno per il lavaggio, la vettura è scattata come un missile e si è schiantata contro il SUV fermo davanti a lei, sotto le spazzole.

Colpito in pieno, il SUV ha perso il controllo, finendo addirittura in una siepe. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’intera scena. Sulle modalità permangono molti punti interrogativi. Ad avviso dei più ferventi contestatori delle BEV, l’accaduto avvalorerebbe la tesi secondo cui l’intera categoria siano un pericolo pubblico. Quantomeno entrambi i conducenti sono usciti sani e salvi dalle rispettive vetture. Tolto un comprensibile spavento, è tutto ok.

Impatto improvviso

Nel filmato portato all’attenzione del web vediamo la Porsche, senza alcuna apparente ragione, accelerare e centrare l’altro veicolo. Quest’ultimo, un Range Rover, era intento a eseguire con tranquillità il lavaggio. Ma la serenità è stata rovinata dal bolide tedesco. Nessuno scampo: il mezzo a ruote alte è uscito dal percorso ed è terminando direttamente dentro una siepe vicina. Per fortuna, come già spiegato poco sopra, nessuno si è fatto male: gli automobilisti sono giusto scesi un po’ confusi.

L’impatto ha arrecato dei seri danni all’autolavaggio. Le spazzole, i rulli e i sensori sono stati messi fuori uso. Sorpreso dall’imprevista “fase turbo”, il tunnel di lavaggio è ora chiuso in attesa di riparazioni. Hanno riportato delle conseguenze pure le auto coinvolte. Trattandosi di due esemplari di lusso, possiamo immaginare che la spesa da porre in preventivo sarà elevata. In particolare, è andata male al SUV, visto che sia la fiancata destra sia il paraurti sono andati pressoché distrutti.

Nel caso della Porsche si parla di graffi e ammaccature sul muso. La scena assume dei connotati tragicomici, degni quasi di una commedia esilarante, nella prospettiva degli spettatori. Ma chissà cosa deve aver pensato il proprietario della Range Rover. Poco ma sicuro, tenere i nervi a posto non deve essere stata affatto una missione facile. Ma può tirare un parziale sospiro di sollievo: almeno lui ne è uscito illeso, meno la fedele compagna di avventure.

La sicurezza delle auto elettriche

Con gli accertamenti delle autorità, sarà possibile conoscere il motivo esatto dello strano comportamento della Porsche. Benché emettere sentenze già ora, privi di un quadro completo della situazione, sia prematuro, una schiera di internauti ha preso di mira le auto elettriche.

L’incidente solleva delle domande sulla relativa sicurezza. Stando a un gruppo di esperti, possono avere guasti. Anche i migliori sistemi possono sbagliare, specie con accelerazioni improvvise e incontrollabili. La Porsche in questione, una Taycan, è dotata di tecnologie all’avanguardia, ma un disagio tecnico rischia di trasformarla in una “scheggia impazzita”.

Al momento, i gestori della stazione Tamoil stanno valutando misure aggiuntive, così da scongiurare il ripetersi di determinate scene. Sensori anti-accelerazione e nuovi protocolli all’autolavaggio sono già in fase di collaudo, in attesa dei periti, incaricati a stilare un rapporto accurato sulle modalità del sinistro. I responsabili promettono che verrà eseguito ogni controllo opportuno.