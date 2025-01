Per avvicinare i giovani al settore dell'autotrasporto, comparto vitale per l'economia, il governo offre fino a 2.500 euro di contributi col bonus patente 2025

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: iStock Le novità del bonus patente 2025

Trova conferma per il 2025 il bonus patente, una misura che punta a sostenere economicamente chi desidera entrare nel settore dell’autotrasporto. Con un contributo massimo di 2.500 euro, fino all’80% delle spese necessarie al conseguimento delle licenze superiori, l’esecutivo confida di ridare linfa vitale a un comparto di importanza cruciale. Ma rispetto al passato il nuovo anno porta con sé novità importanti, su tutte l’estensione del beneficio agli stranieri residenti in Italia.

Un aiuto per le patenti di classe superiore

Il bonus patente 2025 fa parte del “Programma Patenti Giovani Autisti per l’Autotrasporto”, un’iniziativa del Governo volta ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro in un comparto dove la carenza di personale qualificato risulta sempre più lampante. A tale scopo, ogni anno vengono stanziati 5,4 milioni di euro, per un totale di 25,3 milioni di euro.

Il supporto promosso dall’esecutivo fa riferimento al conseguimento di patenti come la C, la CE o la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). L’incentivo è riservato ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Ed esiste una data di scadenza: 31 dicembre 2026. Le risorse sono assegnate in base all’ordine di presentazione, fino a esaurimento. In pratica, non bisogna perder tempo.

La principale novità del 2025 riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari, anticipata in apertura. Se negli anni passati, il programma era rivolto esclusivamente ai cittadini italiani ed europei, ora il panorama si amplia ai stranieri residenti in Italia, purché abbiano un permesso di soggiorno valido. La decisione è giunta in seguito al pronunciamento del Tribunale di Torino, che ha ritenuto discriminatoria l’esclusione dei residenti stranieri.

Il sostegno economico è indirizzato a chi vuole conseguire patenti superiori, necessarie per guidare mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate, come:

C, C1, CE, C1E (trasporto merci)

D, D1, DE, D1E (trasporto persone)

CQC – Carta di Qualificazione del Conducente

Al momento mancano le specifiche sulla presentazione della domanda. I termini da osservare verranno indicati dal bando ufficiale, che fisserà le date: nel 2024, le candidature si erano aperte a marzo e i quasi 2.000 voucher erano andati esauriti in poche ore.

Ecco perché è fondamentale tenere d’occhio il sito del ministero dei Trasporti e quello delle scuole guida convenzionate, così da non lasciarsi sfuggire questa invitante opportunità. Una volta aperto il bando, i soggetti interessati dovranno compilare un modulo online, allegando la documentazione opportuna, comprensiva di un documento d’identità valido e l’iscrizione al corso di formazione.

Per un settore in cerca di nuove leve

Il bonus patente 2025 rappresenta un incentivo concreto ai giovani per intraprendere una carriera nell’autotrasporto, un comparto essenziale sotto il profilo economico che ha bisogno di forze fresche. Con l’estensione ai residenti stranieri, il piano diventa più inclusivo, garantendo pari opportunità a chi vive e lavora in Italia.

Sebbene il contributo copra solo una parte delle spese, si tratta di un sostegno significativo, soprattutto tenuto conto dei rilevanti costi altrimenti da affrontare, anche superiori ai 3.000 euro. Inoltre, l’assenza di soglie massime di reddito per gli aventi diritto lo rende accessibile a un pubblico ampio. Con il sostegno, il settore dell’autotrasporto avrà modo di contare su giovani professionisti.