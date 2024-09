Con il Bonus Spesa 2024 ci sono 500 euro da utilizzare, anche per fare rifornimento di carburante senza dover spendere nulla, ecco come funziona l'agevolazione

Fonte: 123RF Il Bonus Spesa 2024 ha un importo di 500 euro

A partire da questo mese di settembre prende il via il nuovo Bonus spesa 2024, con una Social Card da 500 euro a disposizione delle famiglie che rientrano nei requisiti previsti dalla normativa. Il bonus in questione interessa anche agli automobilisti: oltre che per la spesa, con l’acquisto di prodotti alimentari e altri generi di prima necessità, è possibile utilizzare il Bonus spesa 2024 anche per fare benzina, coprendo, quindi, i costi legati all’utilizzo della propria auto o del proprio veicolo a due ruote e riducendo il costo effettivo al chilometro. Vediamo i dettagli completi in merito alla questione.

Dedicata a Te

La social card Dedicata a Te è lo strumento messo a disposizione dal Governo per poter accedere al cosiddetto Bonus spesa 2024. Si tratta di una carta prepagata, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità oltre che il rifornimento di carburante (o anche per l’abbonamento ai trasporti pubblici locali). Si tratta di una nuova misura che riprende quanto già fatto lo scorso anno, incrementando le risorse a disposizione delle famiglie.

Il Bonus spesa 2024, infatti, non è più pari a 460 euro una tantum ma arriva ora a 500 euro, garantendo risorse aggiuntive per le famiglie in difficoltà economica che hanno ora la possibilità di ottenere la social card Dedicata a Te per alleggerire il budget familiare. Per richiedere la carta prepagata è necessario rispettare alcuni requisiti ben precisi.

In particolare, bisogna essere residenti in Italia. L’accesso al Bonus spesa 2024 è vincolato al rispetto di requisiti ISEE. Il nucleo familiare, con almeno un figlio, per poter ottenere la Social Card dovrà avere un ISEE massimo di 15.000 euro. Sono esclusi dal bonus single e coppie senza figli ed anche chi ha altri sussidi statali, come l’indennità di disoccupazione o la cassa integrazione.

La social card non deve essere richiesta ma sono i Comuni, su segnalazione dell’INPS, a dover comunicare alle famiglie la possibilità di ottenere il contributo, con il ritiro della carta prepagata che potrà avvenire presso un Ufficio postale. La carta dovrà essere utilizzata, obbligatoriamente, entro il 16 dicembre 2024 per quanto riguarda il primo pagamento mentre l’importo complessivo dovrà essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025.

Complessivamente, il provvedimento del Governo prevede uno stanziamento di 670 milioni di euro (lo scorso anno erano 500 milioni di euro). Per quanto riguarda la platea di beneficiari, si prevede che potranno sfruttare il contributo fino a 1,33 milioni di italiani. Molti di questi potranno scegliere di utilizzare il contributo per coprire i costi di rifornimento, sfruttando un’apposita convenzione e diventando un vero e proprio bonus benzina.

Agevolazione per i carburanti

Per i possessori della carta Dedicata a Te c’è una convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le principali associazioni del settore carburanti. Tale convenzione è stata annunciata lo scorso agosto e segue quanto già fattolo scorso anno. Le imprese che aderiranno la convenzione praticheranno degli sconti sul prezzo alla pompa (oppure erogheranno un buono per un rifornimento successivo) per gli automobilisti che pagheranno il rifornimento con la social card. I dettagli completi in merito all’iniziativa sono riportati sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (mimit.gov.it).